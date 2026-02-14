Китайский МИД предостерег США от попыток отколоть Тайвань

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, попытка США отколоть Тайвань от Китая станет пересечением красной линии в отношениях между Пекином и Вашингтоном, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил: «Попытка отколоть Тайвань от Китая и пересечь красную линию с большой вероятностью приведет к конфликту между Китаем и США».

Он подчеркнул, что Пекин хорошо готов к реагированию на любые риски, связанные с этим вопросом.

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть КНР и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая» для всех стран, устанавливающих или сохраняющих дипломатические отношения с Китаем. Китай неоднократно призывал США прекратить поставки вооружений Тайваню и не создавать напряженность в регионе Тайваньского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.

Представители МИД КНР объяснили, что учения у Тайваня являются ответом на провокации и направлены на защиту суверенитета Китая.

