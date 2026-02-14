Кравцов сообщил о новых требованиях к стандарту работы детсадов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Минпросвещения РФ планирует изменить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детских садов, чтобы усилить воспитательную составляющую в дошкольном образовании, передает РИА «Новости». Кравцов отметил: «Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по-современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ».

Ранее министерство объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Эта инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, а также на улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Кравцов пояснил, что план мероприятий в рамках Года дошкольного образования будет насыщенным и практико-ориентированным. Для реализации инициативы будет создан оргкомитет, который учтет предложения регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ОП заявили о готовности России к переходу на 12-летнее школьное образование.

Минпросвещения призвало оценить возможные риски и последствия введения 12-летней системы в школах.

Министерство просвещения утвердило новые нормы учебной нагрузки для школьников.