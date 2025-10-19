Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Минпросвещения призвало оценить риски перехода к 12-летке в школах
Министерство просвещения предложило тщательно рассмотреть возможные последствия и риски перехода на двенадцатилетнее школьное образование в России.
Министерство просвещения России подчеркнуло важность оценки рисков, связанных с возможным переходом на 12-летнее обучение в школах, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что нынешняя образовательная программа признана максимально сбалансированной и эффективной для усвоения знаний школьниками.
Пресс-служба министерства заявила: «Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества». В ведомстве считают, что существующие механизмы уже позволяют поддерживать высокий уровень образования и обеспечивать его доступность для каждого ребенка.
Министерство также подчеркнуло, что федеральные стандарты и программы обеспечивают качество обучения в любой школе страны, а учебные программы строятся с учетом возраста и индивидуальных особенностей развития детей. Эффективное освоение учебного материала возможно для учеников всех возрастных групп благодаря текущей системе.
Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о якобы планах увеличить срок обучения в российских школах до 12 лет и начинать учебу с шести лет. Министерство на эти сообщения официально не подтверждало введение таких изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения заявило, что после реформы учебной программы нагрузка на школьников уменьшилась благодаря новым нормативным изменениям.
Ранее Минпросвещения утвердило новые нормы учебной нагрузки для школьников.
В Госдуме вновь подняли вопрос длительности учебного дня старшеклассников, который вместе с дорогой и домашней работой может занимать до 12 часов.