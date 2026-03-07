В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
«Роскосмос» показал гигантские «космические цветы» к 8 Марта
К Международному женскому дню россиянкам показали «космический букет» – туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа, напоминающие гигантские цветы.
Серию астрономических снимков, приуроченных к 8 Марта, опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация Роскосмос.
«Космический букет к 8 Марта. Вселенная создает красоту не хуже весны. В объективе астрофотографа – гигантские звездные «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет», – говорится в подписи к снимкам.
На фотографиях показана туманность Тюльпан – облако светящегося водорода в созвездии Лебедя, а также туманность Розетка, названная «космическим цветком». Ее диаметр превышает 100 световых лет, внутри этого гигантского «бутона» рождаются новые звезды. В подборку вошло и голубое свечение межзвездной пыли – туманность Ирис.
Кроме того, зрителям представили туманность Сердце – огромную область звездообразования, и соседнюю с ней туманность Душа. В госкорпорации уточнили, что эти объекты связаны общими потоками газа и единой историей рождения звезд.
Специалисты пояснили, что космические «цветы» формируются под действием излучения горячих молодых светил, заставляющего водород светиться яркими розовыми оттенками. В тех местах, где на снимках видны изящные «лепестки», происходят мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем.
