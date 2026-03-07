В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
СК передал в суд более 8 тыс. дел против несовершеннолетних
Следственный комитет расследовал более 16 тыс. преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проинформировал главу государства Владимира Путина о результатах деятельности ведомства и мерах по борьбе с криминалом в молодежной среде, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание в докладе было уделено статистике правонарушений.
«Интенсивно работаем по предотвращению подростковой преступности. В этом году расследовано более 16 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел», – сказал Бастрыкин в ходе встречи с президентом.
Ранее президент Владимир Путин призвал оперативно реагировать на рост преступности среди несовершеннолетних.