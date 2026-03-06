Цивилева встретилась с женами и матерями участников СВО перед 8 Марта

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече присутствовали статс-секретарь и председатель фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, глава городского округа Оксана Ероханова, руководитель Подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова, а также директор Сергиево-Посадского филиала ВГИК Жанна Хлебникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Перед началом торжественной части для матерей и жен участников спецоперации были проведены профессиональная фотосессия и презентация фотопроекта, созданного совместно с ВГИК. Героинями проекта стали сами женщины – родственницы защитников Отечества.

В ходе мероприятия Цивилева поздравила собравшихся с 8 Марта, особо отметив роль женщин во времена испытаний. «В самые тяжелые времена именно женщины становились опорой для семьи, для общества, для страны... Сегодня, когда ребята участвуют в специальной военной операции, женщины снова в строю. Вы, наши героини – матери и жены защитников Отечества, – ежедневно помогаете ребятам дома, в госпиталях и в зоне специальной военной операции», – сказала она.

Особое внимание вызвала история Екатерины Поздняковой, чей сын погиб в 2023 году. Она рассказала, что после трагедии семья объединилась с друзьями сына и сослуживцами ради строительства храма воинской славы во имя Александра Невского, который стал символом памяти и поддержки друг для друга.

Мероприятие сопровождалось выступлениями, среди которых было прочитано авторское стихотворение Юлии Дубининой – координатора фонда и супруги участника спецоперации. Для участниц встречи также была организована просветительская и культурная программа. Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать адресную помощь семьям погибших и пропавших защитников и ветеранам СВО, опираясь на работу более 4400 социальных координаторов, значительная часть которых – сами матери, жены и вдовы участников спецоперации, обладающие уникальным жизненным опытом.