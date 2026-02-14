Минобороны предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы

Tекст: Денис Тельманов

С предложением о внесении изменений в федеральные законы выступило Министерство обороны, передает ТАСС.

Документ предусматривает, что один день участия военнослужащего в специальной военной операции будет засчитываться как три дня государственной службы, работы по специальности или общего трудового стажа.

В проекте содержится предложение дополнить п. 3 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» новым абзацем, в котором прописан порядок тройного зачета периода участия в спецоперации для военнослужащих.

«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», – отмечается в проекте документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили бесплатную обучающую программу для поддержки сотрудников, взаимодействующих с ветеранами спецоперации и их семьями.

Власти планируют внедрить систему предоставления мер поддержки участникам спецоперации через МФЦ во всех регионах России.

Участники спецоперации и их семьи получили право на освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство.

