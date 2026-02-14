Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Минобороны предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы
Российское оборонное ведомство инициировало поправки для тройного зачета времени службы в зоне спецоперации в трудовой стаж.
С предложением о внесении изменений в федеральные законы выступило Министерство обороны, передает ТАСС.
Документ предусматривает, что один день участия военнослужащего в специальной военной операции будет засчитываться как три дня государственной службы, работы по специальности или общего трудового стажа.
В проекте содержится предложение дополнить п. 3 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» новым абзацем, в котором прописан порядок тройного зачета периода участия в спецоперации для военнослужащих.
«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», – отмечается в проекте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили бесплатную обучающую программу для поддержки сотрудников, взаимодействующих с ветеранами спецоперации и их семьями.
Власти планируют внедрить систему предоставления мер поддержки участникам спецоперации через МФЦ во всех регионах России.
Участники спецоперации и их семьи получили право на освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство.