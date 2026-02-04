Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.3 комментария
Фонд «Защитники Отечества» открыл курс для специалистов поддержки участников СВО
Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустил бесплатную обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать».
Курс рассчитан на сотрудников органов госвласти, муниципалитетов и представителей некоммерческого сектора, которые работают с ветеранами спецоперации и их семьями. Партнером на муниципальном уровне стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), вовлекающая местных служащих в проект.
Программа доступна на платформе «Диалог Регионы Про» и призвана систематизировать знания специалистов, а также дать им практические инструменты для комплексной поддержки защитников и их близких. Среди экспертов – специалисты в области юриспруденции, психологии, медиааналитики, а также сотрудники МЧС, фонда «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы». Ключевые темы обучения: взаимодействие с ветеранами и их родственниками, помощь в получении мер поддержки, работа с информационными рисками, противодействие фейкам, реагирование на сложные запросы, разрешение конфликтов и рекомендации по сохранению психоэмоционального состояния.
С 2023 года фонд и АНО «Диалог Регионы» работают с обращениями ветеранов и членов их семей в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ. В 2024 году фонд «Защитники Отечества» совместно с АНО «Диалог Регионы» обработал 30 тысяч обращений по военно-социальному профилю. По итогам 2025 года таких обращений было уже более 100 тыс.
«Цифровые инструменты позволяют оперативно из всего массива обращений выявлять потребности героев и их близких. Сейчас в списке самых популярных тематик этого блока соцгарантии и льготы участников СВО, меры поддержки их семей», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что коммуникации с участниками СВО, членами их семей – основа стабильности общества и залог успешного развития нашей страны: «Запросы героев должны решаться в приоритетном порядке. Любое невнимание к проблемам этой категории граждан или же неправильная реакция на их запросы могут быть использованы в деструктивных целях теми, кто хочет дестабилизировать обстановку в стране. Сейчас от всей системы взаимодействия органов власти и граждан требуется повышенная ответственность. Образовательная программа нацелена на подготовку квалифицированных кадров, которые способны нести эту ответственность и оказывать всестороннюю поддержку героям».