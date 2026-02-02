Блэкаут откалывает от Зеленского регионы

Tекст: Олег Исайченко

Украина и ее народ «истощены» в результате конфликта, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. «Дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. … Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет», – сказал он в интервью британскому изданию The Independent. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

По словам чиновника, хотя сохранение территорий важно, но «люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра». Эта позиция заметно расходится с официальной линией Владимира Зеленского, который ранее исключил компромиссы по Донбассу и Запорожской АЭС. «Украина не готова к уступкам, ведущим к нарушению территориальной целостности. Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», – заявил он.

«Здесь один вопрос – означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС?» – парировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил он.

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. По информации СМИ, основной темой стал территориальный вопрос: Москва настаивает на полном выводе украинских военных подразделений из неподконтрольной части территории Донбасса, в то время как Зеленский отказывается это делать.

Изначально предполагалось, что следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля. Однако встречу перенесли на 4-5 февраля. По словам Пескова, сторонам «потребовалась дополнительная стыковка графиков».

Пока украинские переговорщики отказываются от компромиссов, в городах Украины наблюдается критическая ситуация с энергоснабжением. Так, в ночь на субботу в стране произошел масштабный блэкаут. Во всех районах Киева было отключено водоснабжение, также на длительное время остановилась работа метро. Схожие проблемы были и в других крупных городах.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Times раскритиковал Зеленского и обвинил его в том, что тот «неразумно» разжигает внутренний политический конфликт в момент, когда стране необходимо единство. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты расценили выступление киевского мэра как элемент давнего политического противостояния.

Эксперты считают, что заявление Кима также укладывается в эту логику. Напомним, в 2019 году он возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а позже был назначен губернатором. После начала СВО Ким отказывался от любых контактов с Россией и использовал оскорбительную риторику в отношении военнослужащих ВС РФ.

Однако сейчас, когда возможное мирное урегулирование обсуждается все активнее, позиция Кима меняется. Как и многие другие региональные чиновники, он вынужден задуматься о будущем: после завершения конфликта неизбежно встанет вопрос о выборах. На них придется идти и Зеленскому, чья легитимность уже «просрочена», и губернаторам, чьи мандаты могут стать «просроченными» вскоре после подписания мирного соглашения.

К этому добавляется и другой фактор. При любых проблемах в коммунальной сфере граждане в первую очередь винят местные власти, а уже затем – центральные. Как полагают аналитики, этим пользуется Зеленский, который на днях заявил, что независимо от того, есть обстрелы или нет – в городах многие дома остаются без отопления. Таким образом, ответственность за отсутствие тепла, света и воды, коренящуюся в его отказе от содержательных переговоров, он перекладывает на региональных руководителей. А для них в этой ситуации любой мир предпочтильнее боевых действий и краха политической карьеры.

«Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий.

За счет откатов и воровства они уже много заработали на конфликте. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям», – поделилась аналитик. Она указала, что так дела обстоят во многих региональных центрах. При этом проблемы с коммунальным хозяйством влекут за собой социальную напряженность.

«На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

«Но эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса.

Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

При этом у региональных властей не хватит ресурсов для полноценного оппонирования Зеленскому, поэтому глава режима «по привычке «заметет под ковер», а затем начнет давить на главу Николаевской области. «Что касается Кима, он также заботится о личной физической безопасности: если фронт дойдет до его региона, это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

«Я регулярно общаюсь с украинскими чиновниками, депутатами и обычными гражданами. И могу с уверенностью сказать: на Украине давно не было такого единодушия о необходимости прекратить боевые действия», – отметил экс-депутат Рады Олег Царев. По его словам, решающим аргументом для многих, включая Кима, стали масштабные перебои с водой и электричеством. «Де-факто Зеленский сейчас в меньшинстве», – добавил собеседник. Впрочем, политолог Иван Лизан допускает, что основным бенефициаром таких заявлений является Европа.

«Судя по всему, кто-то из европейцев решил таким образом «прокачать» тему возможного мирного соглашения, уступок территорий и прекращения боевых действий, а также подыграть Трампу»,

– пояснил он. «Сам Ким – медийная и провластная личность, которая охотно подхватывает мейнстримные темы. Поэтому неудивительно, что именно он стал рупором для нужного европейским заказчикам заявления», – продолжил эксперт. Он также усомнился в том, что глава Николаевской области метит в конкуренты Зеленскому. «Ким никогда публично не демонстрировал больших политических амбиций», – напомнил политолог.

Несколько иной позиции придерживается политолог Александр Асафов. По его словам, главы городов и регионов могут защищать свои локальные интересы, но они не рискнут объединиться и бросить вызов Зеленскому. «Киевский мэр имеет поддержку за рубежом, а остальным опереться не на кого. Такие, как Ким, могут позволить себе резкие заявления, но всегда будут просчитывать риски для своей карьеры», – отметил аналитик.

«Более того, если говорить о президентских выборах, то список участников определят только крупные внешние игроки – США или Британия. От их решения зависит, войдет ли кто-то из мэров в обойму возможных кандидатов. Претендовать на участие вне воли Вашингтона или Лондона стало бы самоубийством для всех, кроме, пожалуй, Кличко», – заключил Асафов.