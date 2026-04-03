Либералы обречены на катастрофу

В очередном скандале с иноагентом и фигурантом списка террористов и экстремистов Анной Монгайт*, которая в соцсетях гордо рассказала, что «выцарапала» своего 18-летнего сына от призыва в израильскую армию и отправила за границу последним рейсом, наибольшее внимание и – будем честны – некоторое злорадство вызвала ироничность произошедшего. Бывший российский оппозиционер публично плюет в приютивший ее с сыном Израиль и израильское общество – ровно так же, как она это делала в отношении России и нашего народа.

Однако более важным является иной, куда более глубокий аспект этой истории. Он объясняет, почему общественный слой, к которому принадлежит Монгайт, обречен не просто на поражение, а на катастрофу, которая выльется в настоящие трагедии для множества входящих в него людей. Собственно, процесс уже активно идет, и до нас время от времени доносятся его отголоски.

Несколько лет назад мы называли этих людей агентами Запада. Однако ныне Запад тоже расколот, так что мы можем более точно определить суть: они – часть очень внушительного (речь о десятках миллионов людей по всему миру) либерально-глобалистского сообщества, куда входят как завсегдатаи Давосского форума, так и безвестные хипстеры, травмированные отсутствием тыквенного латте в соседней кофейне. Они носители убеждений, которые принято называть либеральными. Однако их политические взгляды неразрывно связаны с мировоззрением, которое зиждется на предельном, возведенном в абсолют эгоизме. Естественным следствием этого гиперэгоизма являются прочие, очень характерные для них черты: ощущение собственного превосходства над окружающими, отказ от любых корней (поскольку таковые налагают на людей обязательства и ответственность), безоговорочный приоритет их личных интересов и нужд.

Именно в силу этого мировоззрения в 2022 году российские либералы к огромному разочарованию своих западных кураторов ломанулись из России: те, что поблагополучнее – через Шереметьево, те, что попроще – через Верхний Ларс. Бороться с режимом комфортнее и безопаснее из-за границы. Нынешняя история Монгайт про то же: ну не может же сыночка-корзиночка, мальчик из хорошей семьи, рисковать собой в рядах воюющего ЦАХАЛ – для этого всякое быдло есть. По сути, для таких людей нет принципиальной разницы между Россией, Израилем, Штатами или Европой. В любом месте своего пребывания они испытывают глубочайшее презрение к окружающей их «серости».

Возникает закономерный вопрос: а при чем тут упомянутые выше грозящие им катастрофы и трагедии?

Ответ прост: быть либерал-глобалистом, гражданином мира, цифровым кочевником и соевым уберменшем очень приятно в глобализованном стабильном мире. Ты живешь так, как тебе нравится, легко подстраиваешь мир под свои хотелки, а тот в ответ не предъявляет тебе практически никаких требований. Если же вдруг случится форс-мажор и в месте твоего пребывания возникнут какие-то проблемы, то ты быстро и легко переместишься в другое место, где проблемы отсутствуют – и продолжишь жить так, как тебе нравится.

Вот только глобализованного стабильного мира больше нет – он разваливается у нас на глазах, а линии разломов начинают пылать одна за другой. Список безопасных убежищ стремительно сокращается, а те, что еще остаются, становятся все менее доступными. Гайки везде закручивают все туже, требования государств становятся все жестче, а на граждан ложатся новые обязательства и ограничения. Вот только для иммигрантов-релокантов, где бы они ни оказались, дела обстоят намного хуже. Их документы теперь рассматривают под лупой, ранее формальные процедуры превращаются в бюрократический ад, визы и ВНЖ подвешиваются на ниточке, любой намек на недостаточную лояльность воспринимается как угроза нацбезопасности, с заработками у большинства становится все сложнее.

Даже «заслуженные борцы с Кремлем» не имеют иммунитета: скандал с Леонидом Волковым (иноагент, заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за экстремизм), который едва не лишился литовского ВНЖ за негативные высказывания в адрес откровенного нациста, яркий, но далеко не единственный и уж точно не последний такой пример. А у рядовых релокантов все намного печальнее, социальные сети буквально каждый день приносят мрачные истории неустроенности, безденежья и бюрократических отказов. И лучше не будет. Будет только хуже.

Что касается Анны Монгайт, то она пример очень неумного либерала-глобалиста, в силу своего относительно привилегированного статуса не осознавшего новые реалии. Очевидно, она по сей день убеждена, что широкая известность в узких кругах позволяет ей публично оскорблять страну, предоставившую ей после бегства из России убежище и паспорт, и обходить ее законы. Этим новым израильтянам предстоит осознать всю глубину своего заблуждения, поскольку Израиль в нынешних условиях просто не может позволить такое отношение к себе и своим гражданам со стороны новоприбывших, считающих себя выше и лучше остальных. Расплатиться придется – и это будет больно.

Это станет еще одним примером крушения соблазнительного мифа о людях со светлыми лицами, которым правила не писаны.