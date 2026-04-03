    Либералы обречены на катастрофу

    Для людей, которые считают себя выше остальных, нет принципиальной разницы между Россией, Израилем, Штатами или Европой. В любом месте своего пребывания они испытывают глубочайшее презрение к окружающей их «серости».

    В очередном скандале с иноагентом и фигурантом списка террористов и экстремистов Анной Монгайт*, которая в соцсетях гордо рассказала, что «выцарапала» своего 18-летнего сына от призыва в израильскую армию и отправила за границу последним рейсом, наибольшее внимание и – будем честны – некоторое злорадство вызвала ироничность произошедшего. Бывший российский оппозиционер публично плюет в приютивший ее с сыном Израиль и израильское общество – ровно так же, как она это делала в отношении России и нашего народа.

    Однако более важным является иной, куда более глубокий аспект этой истории. Он объясняет, почему общественный слой, к которому принадлежит Монгайт, обречен не просто на поражение, а на катастрофу, которая выльется в настоящие трагедии для множества входящих в него людей. Собственно, процесс уже активно идет, и до нас время от времени доносятся его отголоски.

    Несколько лет назад мы называли этих людей агентами Запада. Однако ныне Запад тоже расколот, так что мы можем более точно определить суть: они – часть очень внушительного (речь о десятках миллионов людей по всему миру) либерально-глобалистского сообщества, куда входят как завсегдатаи Давосского форума, так и безвестные хипстеры, травмированные отсутствием тыквенного латте в соседней кофейне. Они носители убеждений, которые принято называть либеральными. Однако их политические взгляды неразрывно связаны с мировоззрением, которое зиждется на предельном, возведенном в абсолют эгоизме. Естественным следствием этого гиперэгоизма являются прочие, очень характерные для них черты: ощущение собственного превосходства над окружающими, отказ от любых корней (поскольку таковые налагают на людей обязательства и ответственность), безоговорочный приоритет их личных интересов и нужд.

    Именно в силу этого мировоззрения в 2022 году российские либералы к огромному разочарованию своих западных кураторов ломанулись из России: те, что поблагополучнее – через Шереметьево, те, что попроще – через Верхний Ларс. Бороться с режимом комфортнее и безопаснее из-за границы. Нынешняя история Монгайт про то же: ну не может же сыночка-корзиночка, мальчик из хорошей семьи, рисковать собой в рядах воюющего ЦАХАЛ – для этого всякое быдло есть. По сути, для таких людей нет принципиальной разницы между Россией, Израилем, Штатами или Европой. В любом месте своего пребывания они испытывают глубочайшее презрение к окружающей их «серости».

    Возникает закономерный вопрос: а при чем тут упомянутые выше грозящие им катастрофы и трагедии?

    Ответ прост: быть либерал-глобалистом, гражданином мира, цифровым кочевником и соевым уберменшем очень приятно в глобализованном стабильном мире. Ты живешь так, как тебе нравится, легко подстраиваешь мир под свои хотелки, а тот в ответ не предъявляет тебе практически никаких требований. Если же вдруг случится форс-мажор и в месте твоего пребывания возникнут какие-то проблемы, то ты быстро и легко переместишься в другое место, где проблемы отсутствуют – и продолжишь жить так, как тебе нравится.

    Вот только глобализованного стабильного мира больше нет – он разваливается у нас на глазах, а линии разломов начинают пылать одна за другой. Список безопасных убежищ стремительно сокращается, а те, что еще остаются, становятся все менее доступными. Гайки везде закручивают все туже, требования государств становятся все жестче, а на граждан ложатся новые обязательства и ограничения. Вот только для иммигрантов-релокантов, где бы они ни оказались, дела обстоят намного хуже. Их документы теперь рассматривают под лупой, ранее формальные процедуры превращаются в бюрократический ад, визы и ВНЖ подвешиваются на ниточке, любой намек на недостаточную лояльность воспринимается как угроза нацбезопасности, с заработками у большинства становится все сложнее.

    Даже «заслуженные борцы с Кремлем» не имеют иммунитета: скандал с Леонидом Волковым (иноагент, заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за экстремизм), который едва не лишился литовского ВНЖ за негативные высказывания в адрес откровенного нациста, яркий, но далеко не единственный и уж точно не последний такой пример. А у рядовых релокантов все намного печальнее, социальные сети буквально каждый день приносят мрачные истории неустроенности, безденежья и бюрократических отказов. И лучше не будет. Будет только хуже.

    Что касается Анны Монгайт, то она пример очень неумного либерала-глобалиста, в силу своего относительно привилегированного статуса не осознавшего новые реалии. Очевидно, она по сей день убеждена, что широкая известность в узких кругах позволяет ей публично оскорблять страну, предоставившую ей после бегства из России убежище и паспорт, и обходить ее законы. Этим новым израильтянам предстоит осознать всю глубину своего заблуждения, поскольку Израиль в нынешних условиях просто не может позволить такое отношение к себе и своим гражданам со стороны новоприбывших, считающих себя выше и лучше остальных. Расплатиться придется – и это будет больно.

    Это станет еще одним примером крушения соблазнительного мифа о людях со светлыми лицами, которым правила не писаны.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз?

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

