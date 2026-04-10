    Россия не будет расплачиваться за весь мир

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    10 апреля 2026, 08:52 Мнение

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Наверное, это часть человеческой природы – уставать от текущих реалий и желать их противоположности. Зимой мы скучаем по лету, а в июле жалуемся на жару и мечтаем о прохладе. Спокойная размеренная жизнь заставляет нас задумываться, не упускаем ли мы что-то важное в однообразных буднях. А на жизненном этапе, похожем на поездку на американских горках, хотим, чтобы все наконец успокоилось и мы получили возможность передохнуть.

    Этот феномен касается не только конкретных людей, но и масштабируется на общество в целом. Впрочем, прошлый век стал очень мощной прививкой для России: дважды за столетие – перед революцией и в позднем СССР – глубинный запрос нашего народа на масштабные перемены обернулся национальными катастрофами, из которых страна выкарабкивалась десятилетиями. Так что теперь социологи уже более двадцати лет фиксируют практически одну и ту же картину в общественных настроениях: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований – но ни в коем случае не в ущерб стабильности.

    Да мы и на собственном опыте это помним: на рубеже нулевых-десятых годов у достаточно многих людей возникло ощущение застойности в социально-экономической и общественно-политической жизни страны – следствием чего стали и события на Болотной площади в 2011-2012 годах. Правда, потом пришел 2013-й с Евромайданом в Киеве, а за ним – 2014-й, который перевернул вообще все, и изменения стали сыпаться с такой скоростью, что мы только успевали привыкать к новым реалиям. Но привыкли – и к концу 2010-х вновь проросли ростки общественного запроса на обновления. Они тогда пришли – и вот уже седьмой год наша жизнь превратилась в беспрерывную череду больших, малых и грандиозных потрясений: пандемия, СВО, санкции, бесконечная череда конфликтов и войн по всему миру. И самое главное – зона нестабильности неуклонно разрастается, охватывая все новые территории и сферы жизни.

    Так что вполне закономерно из глубин общественного сознания вновь все отчетливее доносится запрос на стабильность и покой. Вот только события в мире развиваются так, что всем очевидно: во-первых, надеяться на стабилизацию в обозримом будущем не приходится, а во-вторых, бежать от нестабильности – в отличие от прошлых эпох – просто некуда. Только что у нас на глазах за считанные недели умер миф о Дубае как надежнейшем убежище от мировых катаклизмов. Мечта миллионов людей о благословенном Западе – надо признать, имевшая под собой какие-то основания – тоже быстро рассыпается, поскольку погружение США и Европы в системный кризис можно наблюдать невооруженным глазом из любой точки планеты.

    И тут возникает сакраментальный русский вопрос: что делать? Правда, если в прошлом он подспудно нес в себе запрос на изменения, то теперь его посыл противоположен: как нам – каждому по отдельности и всем вместе – удержать построенное благополучие в набирающем мощь мировом шторме?

    Ответ прост: каждому по отдельности – никак, а вот совместными усилиями у нас есть хорошие шансы сохранить значительную долю нормальности в сходящем с ума мире. И последние годы это доказали. Россия пятый год находится в условиях сурового давления – как масштабного военного конфликта, в котором она противостоит коллективному Западу, так и жесточайших экономических санкций. Однако люди в абсолютном своем большинстве продолжают жить привычной жизнью.

    Но важно понимать – дальше будет хуже и тяжелее. Собственно, мы это ощущаем на себе каждый день: мир все быстрее сползает в глобальный экономический кризис, и это непосредственным образом сказывается как российской экономике в целом, так и на каждом из нас. Массированные атаки БПЛА стали обыденностью в регионах, где еще недавно о них только читали в новостях; государство – наблюдая мрачное развитие событий в мире – форсировало курс на цифровой суверенитет, однако пока этот процесс каждый день создает неудобства для граждан: от перебоев в работе банковских сервисов до необходимости отказа от привычных мессенджеров. Война на Ближнем Востоке все острее ставит вопрос применения ядерного оружия, и если этот ящик Пандоры будет открыт, на Россию это повлияет самым непосредственным образом. И так в какую тему и область ни ткни.

    Человек беспомощен перед столь масштабными процессами, да и большинство стран тоже оказываются в состоянии песчинок, которые несет шторм истории. Вот прямо сейчас война идет на Ближнем Востоке, а с дефицитом топлива столкнулась половина мира – и решить эту проблему самостоятельно никто не может. Эта ситуация вновь напоминает, что Россия – не большинство. Свою историю она творит сама. В прошлом это почти всегда требовало от нашего народа огромных жертв и усилий на грани перенапряжения. Но на этот раз мы хотим по-другому, и у нас впервые действительно есть шанс пройти катаклизм, захлестывающий планету, по максимуму сохранив нормальную жизнь внутри страны.

    Ключ к успеху – в единстве народа и готовности каждого просто продолжать делать свое дело. Армия воюет на фронте, учителя и врачи каждый день занимают места в классах, кабинетах и операционных, предприятия выпускают свою продукцию, а на поля аграрии выводят сельхозтехнику, в наши дома поступает электричество, горячая вода и отопление. А если вдруг случается что-то, что нарушает привычный ритм жизни – от наводнения в Дагестане до прилета дронов в портовую инфраструктуру – делается все, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями и вернуть все к нормальному состоянию.

    Россия решила, что на сей раз она не будет расплачиваться за весь мир, а постарается пройти через глобальный катаклизм с наименьшими потерями для себя, с максимальным сохранением внутренней стабильности и благополучия людей. А когда наш народ что-то решает, у него все получается.

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

