  Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Почему мы стали меньше пить
    6 апреля 2026, 08:54 Мнение

    Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    TWZ: Иран проломил израильскую ПРО
    Трамп рассказал детали спасения экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

    На мировом рынке алкоголя возник кризис перепроизводства. Как сообщила газета Financial Times, на складах крупнейших производителей скопилось товара на 22 млрд долларов. Продавать некуда и некому. Хуже всего расходится французский коньяк: в прошлом году его экспорт рухнул на 72%.

    Падение интереса к веселящим напиткам эксперты пытаются объяснить чисто экономическими причинами: рост инфляции, сокращение доходов населения. Кроме того, после бума потребления алкоголя в период пандемии коронавируса произошел откат, которого винокуренная промышленность не учла в своих производственных планах.

    Однако в России, где спиртное так или иначе всегда взаимодействовало с национальным духом и вплеталось в культурные процессы, столь приземленное объяснение вряд ли будет восприниматься всерьез. По тому, что, сколько и когда мы пьем, можно судить о состоянии нашего общества.

    Между тем российское общество сталкивается с тем же самым явлением, причем уже довольно долго. Хотя еще со времен летописца Нестора известно, что «веселие Руси есть пити», в XXI веке потребление алкоголя у нас в стране устойчиво падает. Это видно не только по статистике, которая, как известно, порой лукавит. Это можно заметить невооруженным глазом, если оглядеться вокруг.

    Есть общее мнение, что молодежь сегодня не пьет. Многие люди старшего поколения говорят об этом с сожалением: как же так, даже не посидеть с ними нормально. У меня две взрослых дочери, и обе не пьют. Их избранники тоже не пьют. Не прикладываются к бутылке знакомые молодые поэты, не хотят почему-то брать пример с Есенина, Высоцкого и Рубцова. Но и поэты постарше бросают это занятие: в прошлом году двое знакомых литераторов отправились в творческую командировку на Чукотку, где, казалось бы, без внутреннего подогрева не обойтись, и за все три недели – ни грамма.

    При этом никаких особых мер по борьбе с пьянством мы не видим. Есть, конечно, исключения, такие как Вологодская область, где губернатор Филимонов развернул антиалкогольную кампанию почище горбачевской и вроде бы добился сокращения продаж спиртного. При этом продажи выросли в соседних регионах, что наводит на определенные размышления.

    Что же касается подавляющего большинства российских субъектов, то в них по-прежнему можно купить любой алкоголь в любое разумное время, а при желании произвести его и самому, поскольку самогонные аппараты у нас продаются совершенно свободно.

    Доступностью спиртного в постсоветское время, вопреки логике борцов с пьянством, отчасти объясняется падение интереса к нему. Алкоголь, перестав быть дефицитом и «жидкой валютой», утратил свой культовый статус, стал просто товаром, без которого вполне можно обойтись.

    Конечно, сыграло свою роль и расширение возможностей. В советское время самыми распространенными видами досуга были выпивка и чтение книг. Согласитесь, есть что-то общее между этими занятиями, недаром существует выражение «читать запоем». Помню, на студенческой практике, шифруясь от преподавателей, мы называли винный магазин «библиотекой» и договаривались взять на вечер, скажем, четырехтомник Льва Толстого, имея в виду четыре бутылки водки. С приходом капитализма меньше стали читать, и это очень плохо. Но вместе с тем и пить стали меньше!

    Очень большую роль в относительном отрезвлении нации сыграло развитие личного автотранспорта. Страна села за руль, и это дало людям новые возможности, новую степень свободы и комфорта, которая оказалась ценнее выпивки. Ведь пьянство – это не объективная необходимость, а всего лишь привычка. Если ты всю неделю за рулем, то привычка атрофируется и даже наступление пресловутой пятницы не включает условного рефлекса, побуждающего «накатить». Тем более что за пьяную езду в наши дни уже не отделаешься приемлемым штрафом.

    Можно найти и иные причины снижения интереса к спиртному. Например, больше людей обратилось к религии и начало соблюдать посты. Кроме того, отдельным увлечением сделался здоровый образ жизни, возможностей для которого становится всё больше, вплоть до тренажеров в городских дворах и парках. Но не менее важен и культурный фон эпохи, который, при всех вопросах к нему, по отношению к алкоголю оказался куда здоровее советского.

    Советское кино, непонятно по какой причине, оголтело пропагандировало алкоголь. Причем не так, как в Голливуде, где герои между делом достают из шкафчика бутылку хорошего виски и культурно наливают себе на два пальца. Нет, в любимых фильмах зрители видели именно безобразное пьянство, причем, как правило, не наказуемое. Лукашин из «Иронии судьбы» напивается до свинского состояния – и обретает настоящую любовь. Гоша из фильма «Москва слезам не верит» уходит в запой – и всё равно остается идеальным мужчиной. Лектора в «Карнавальной ночи» подпаивают – и всем смешно.

    Половина сатирического журнала «Крокодил» была посвящена высмеиванию пьянства, над пьяными смеялись эстрадные юмористы. То, что было страшно, выставляли всего лишь смешным, не более того. А в среде интеллигенции развивалась романтизация пьянства. Пьющий бросает вызов системе. Пьющий открывает для себя новую, свободную реальность. Пресловутое трио в подворотне было чем-то вроде тайного заговора, масонской ложи.

    Разумеется, современный человек, покупающий бутылку вина или коньяка в гастрономе, где можно найти сто сортов колбасы, или в алкомаркете, где есть португальский портвейн, а портвейна «Три топора» как раз нет, совсем не похож на романтика. Это обычный потребитель, который следует своим реальным, а не фетишизируемым потребностям. И это к лучшему.

    Впрочем, реальная потребность в алкоголе все-таки существует. Недаром пиво известно со времен шумеров, а вино восхваляли еще древние греки. Алкоголь – не случайный и не лишний элемент культуры. Поэтому снижение его востребованности может служить не только положительным, но и отрицательным, тревожным признаком.

    Так, по мнению журнала Economist, люди в наиболее развитых странах всё чаще отказываются от спиртного, потому что из их жизни уходит нормальное человеческое общение. Они живут в быстром темпе, едят в одиночку, общаются только по делу. У них не бывает долгих неторопливых трапез, дружеских посиделок, когда они могли бы выпить в свое удовольствие. Эта гипотеза подтверждается ускоренным падением спроса на вино – напиток, который с Античности до наших дней считается наиболее подходящим для общения, для душевного застолья.

    Поэтому абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского. 

    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе
    Таллин призвал Киев не использовать Эстонию для маршрутов БПЛА
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР
    «Бессмертный полк России» запатентовал эмблему акции
    Россиян поздравили с началом первой Недели космоса
    Набор ингредиентов для приготовления кулича подешевел за год

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

