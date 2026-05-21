Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Минск выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотником
Внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы после пересечения государственной границы украинским дроном.
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы в республике Эрикаса Вилканецаса, передает ТАСС. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с нарушением государственной границы украинским беспилотным летательным аппаратом со стороны литовской территории.
«21 мая в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы», – сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
По данным министерства, инцидент произошел 17 мая. Украинский дрон «Чайка», направлявшийся для нанесения ударов по территории России, был обнаружен в районе деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики украинский беспилотник.
Ранее МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за инцидента с дронами ВСУ.
В конце прошлого года белорусское внешнеполитическое ведомство уже заявляло протест Вильнюсу из-за нарушения воздушных границ.