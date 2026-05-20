Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не применяет самые разрушительные средства в зоне спецоперации, потому что не хочет нанести чрезмерного ущерба территориям и жителям.
О причинах отказа России от использования отдельных видов разрушительного вооружения в зоне спецоперации Сергей Лавров рассказал в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, передают «Вести».
Министр пояснил, что Москва не задействует такие средства, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по его словам, по сути проживают россияне. Глава МИД заявил, что Европа не извлекла уроков из истории и, как он выразился, взрастила новый нацистский режим в лице Киева.
«Мы устали напоминать европейцам на таких конференциях, где присутствуют их делегации, сотрудникам ООН, включая генерального секретаря, сотрудникам ОБСЕ, о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия», – сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия последовательно выполнит задачи, поставленные перед началом спецоперации. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал: российская сторона отказывается от применения тех средств, которые могла бы использовать, потому что не желает наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по его выражению, в основном «наши люди», которых, как считает Москва, пытаются подавить нацисты.
Ранее Лавров подтвердил намерение добиваться выполнения целей спецоперации на Украине непосредственно «на земле».