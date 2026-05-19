Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.
За ночь над Россией нейтрализовали 315 украинских дронов
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа за ночь над страной, сообщило Минобороны.
Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским морем.
В результате удара одного из БПЛА загорелся промышленный объект в Ярославской области.
В прошлую ночь над страной нейтрализовали 36 беспилотных аппаратов ВСУ.