Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
ВСУ перебросили группу иностранных наемников на юг ДНР
Иностранные наемники, включая выходцев из Европы и Латинской Америки, оказались переброшены к южнодонецкому направлению для участия в боях.
Российские силовые структуры сообщили ТАСС, что к линии фронта на южнодонецком направлении была переброшена значительная группа иностранных наемников, среди которых оказались граждане Италии, Колумбии, Чили и Литвы. По их данным, наемники действуют в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Факт присутствия иностранных бойцов подтвердили сдавшиеся в плен солдаты 23-й бригады, отметив, что наемники принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Силовые структуры подчеркнули, что речь идет о довольно крупной группе иностранных граждан.
В окрестностях населенного пункта Днепроэнергия на южнодонецком направлении группа военнослужащих ВСУ добровольно сдалась в плен российским военным. В числе сдавшихся оказались бойцы как 23-й бригады, так и 415-го стрелкового батальона ВСУ. Все они в настоящий момент находятся в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, следователи возбудили дело о теракте за убийство жителя Курской области польскими наемниками, а польские наемники составили 90% подразделений ВСУ в поселке Разлив на юге ДНР.