Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силовые структуры сообщили ТАСС, что к линии фронта на южнодонецком направлении была переброшена значительная группа иностранных наемников, среди которых оказались граждане Италии, Колумбии, Чили и Литвы. По их данным, наемники действуют в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Факт присутствия иностранных бойцов подтвердили сдавшиеся в плен солдаты 23-й бригады, отметив, что наемники принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Силовые структуры подчеркнули, что речь идет о довольно крупной группе иностранных граждан.

В окрестностях населенного пункта Днепроэнергия на южнодонецком направлении группа военнослужащих ВСУ добровольно сдалась в плен российским военным. В числе сдавшихся оказались бойцы как 23-й бригады, так и 415-го стрелкового батальона ВСУ. Все они в настоящий момент находятся в безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, следователи возбудили дело о теракте за убийство жителя Курской области польскими наемниками, а польские наемники составили 90% подразделений ВСУ в поселке Разлив на юге ДНР.