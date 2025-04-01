Штурмовик: 90% украинской группировки в Разливе составляли польские наемники

Tекст: Ольга Иванова

В беседе с журналистами он подчеркнул, что в ходе взятия Разлива было обнаружено, что украинцев среди военных на этой территории было крайне мало. «В основном были поляки и наемники. 90%, да, там наемников находилось», – заявил он, передает ТАСС.

Штурмовик также добавил, что документы, шевроны и телефоны, найденные у убитых в Разливе солдат, свидетельствовали о происхождении иностранцев, которые сражались на стороне ВСУ. Он отметил, что украинские солдаты, как правило, сдавались в плен.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в населенном пункте Разлив в ДНР установили несколько флагов России после его зачистки.

Также Минобороны сообщило, что ВС России освободили Разлив в Донецкой народной республике.