Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Российские военные уничтожили элитный расчет украинских беспилотников в ДНР
В ДНР полностью ликвидировали расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины
Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике расчет элитного подразделения беспилотников Lasar's Group Национальной гвардии Украины.
В Донецкой народной республике ликвидирован расчет элитного украинского подразделения БПЛА Lasar's Group, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В ДНР полностью уничтожен расчет одного из элитных подразделений БПЛА Lasar's Group НГУ. Ликвидированы: главный сержант Канашин Сергей, позывной Патрик, младший сержант Фернос Станислав, позывной Немец, и солдат Арошкевич Владимир, позывной Скорп», – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что вместе с расчетом был ликвидирован командир эвакуационной бригады старший сержант Николай Коптев с позывным Мося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская авиация поразила место размещения операторов беспилотников украинской армии на харьковском направлении.
Российские операторы беспилотников ликвидировали три пункта управления БПЛА украинских сил в Краматорском районе.