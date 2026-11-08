Российские военные уничтожили элитный расчет украинских беспилотников в ДНР

Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

The War Zone: Российские вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

Tекст: Игорь Иножарский

На опубликованной в Telegram-канале Минобороны видеозаписи запечатлен запуск боеприпаса с пилона под левым крылом вертолета.

«Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА противника», – говорится в сообщении.

Речь идет о модификации ракеты С8000 «Бандероль» – «Дань-Т», разработанных российской компанией «Кронштадт», пишет The War Zone. Дальность полета «Бандероли» составляет около 500 км, а масса боевой части достигает 50 кг.

Ракета «Дань-Т» отличается увеличенной до 135 кг боевой частью и сниженной на 35% стоимостью. Ожидается, что именно этот боеприпас станет основным для закупок, а его носителями смогут выступать не только вертолеты, но и боевые самолеты, а также наземные пусковые установки.

Использование ударных вертолетов для запуска крылатых ракет большой дальности позволяет российским войскам наносить удары по объектам противника с безопасного расстояния. Ранее максимальная дальность вооружения Ми-28 ограничивалась 15 км при использовании ракет ЛМУР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре западная пресса отметила появление российской крылатой ракеты «Бандероль». В начале сентября Россия впервые показала за рубежом новые виды крылатых ракет. В прошлом году ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».