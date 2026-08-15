Из-за атаки БПЛА жители семи хуторов остались без света в Ростовской области

Tекст: Антон Антонов

«Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском», – сообщил глава области в «Максе».

Повреждения ЛЭП зафиксированы в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов. Из-за обрыва проводов электричество пропало в домах около тысячи жителей семи хуторов.

Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия уже работают специалисты экстренных служб, данные о последствиях на земле продолжают уточняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.



Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару.

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