Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Wildberries начал тестировать схему передачи товаров на склады через ПВЗ
Маркетплейс Wildberries расширил возможности для поставок продавцов и тестирует новую схему передачи товаров на склады через ПВЗ, сообщила пресс-служба РВБ.
«В рамках очередной меры поддержки партнеров Wildberries начала тестирование нового способа передачи товаров по модели продаж FBW (продажи со склада Wildberries), при которой продукция хранится и доставляется покупателям со складов компании», – сообщила компания в Telegram.
Ранее через пункты выдачи заказов продавцы могли отправлять продукцию только по модели FBS, когда она хранится у самого продавца. Теперь предприниматели смогут выбирать более удобный ПВЗ для передачи товара, а владельцы пунктов – получать дополнительный доход. После приема поставки в ПВЗ маркетплейс сам довезет ее до своего склада и разместит для дальнейшей продажи.
На первом этапе сервис доступен лишь на части пунктов выдачи заказов в России, затем планируется постепенное расширение. Процесс оформления поставок не изменился: они создаются в личном кабинете продавца. При этом выбирать конкретный склад больше не нужно, компания самостоятельно распределит объемы между логистическими объектами и уберет индекс локализации из расчета стоимости услуг.
В Wildberries отметили, что новый формат стал очередным шагом развития логистической инфраструктуры маркетплейса и перестройки процессов в текущих условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украина наносит удары по распределительным центрам Wildberries.
Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.
В свою очередь, российские войска последние недели активно уничтожают украинскую логистическую и торговую инфраструктуру.