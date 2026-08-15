Wildberries начал тестировать схему передачи товаров на склады через ПВЗ

Tекст: Антон Антонов

«В рамках очередной меры поддержки партнеров Wildberries начала тестирование нового способа передачи товаров по модели продаж FBW (продажи со склада Wildberries), при которой продукция хранится и доставляется покупателям со складов компании», – сообщила компания в Telegram.

Ранее через пункты выдачи заказов продавцы могли отправлять продукцию только по модели FBS, когда она хранится у самого продавца. Теперь предприниматели смогут выбирать более удобный ПВЗ для передачи товара, а владельцы пунктов – получать дополнительный доход. После приема поставки в ПВЗ маркетплейс сам довезет ее до своего склада и разместит для дальнейшей продажи.

На первом этапе сервис доступен лишь на части пунктов выдачи заказов в России, затем планируется постепенное расширение. Процесс оформления поставок не изменился: они создаются в личном кабинете продавца. При этом выбирать конкретный склад больше не нужно, компания самостоятельно распределит объемы между логистическими объектами и уберет индекс локализации из расчета стоимости услуг.

В Wildberries отметили, что новый формат стал очередным шагом развития логистической инфраструктуры маркетплейса и перестройки процессов в текущих условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украина наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.

В свою очередь, российские войска последние недели активно уничтожают украинскую логистическую и торговую инфраструктуру.