Южная Корея собралась изъять имущество прояпонских коллаборационистов

Ли Чжэ Мен обещал изъять имущество прояпонских коллаборационистов в Южной Корее

Tекст: Антон Антонов

«Поскольку 2 июня был обнародован Закон о передаче государству имущества прояпонских коллаборационистов, мы проведем расследование и изымем имущество, неправомерно накопленное лицами, совершавшими прояпонские и антинародные деяния, и обязательно добьемся того, чтобы они понесли четкую ответственность перед историей», – заявил Ли Чжэ Мен.

Глава государства подчеркнул, что переданное государству имущество будет более ответственно управляться, а все полученные средства направят на почести и поддержку участников движения за независимость и членов их семей, передает РИА «Новости».

Он добавил, что власти расширят поиск и награждение участников освободительного движения, до сих пор не удостоенных государственных наград, а также активизируют создание мемориальных объектов в стране и за ее пределами.

Президент отметил, что государство задействует все возможные инструменты для исправления наследия прошлого и защиты чести тех, кто боролся за независимость.

В период 1910–1945 годов Корея находилась под властью японского генерал-губернатора, Одними из наиболее болезненных вопросов в отношениях двух стран остается тема компенсаций жертвам колониального господства, включая принудительный труд корейцев и проблему так называемых «женщин для утешения» – около 200 тыс. кореянок, принуждавшихся к проституции для японских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по случаю 81-й годовщины капитуляции во Второй мировой войне премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии рассматривается как символ милитаризма, но сама туда не пошла.

Трое из четырех оставшихся руководителей правящей Либерально-демократической партии Японии посетили милитаристский храм. Председатель политсовета ЛДП Такаюки Кобаяси не смог принять участие из-за паводков и ливней с человеческими жертвами в его округе в префектуре Тиба.

