Премьер Японии Такаити направила подношение в милитаристский храм Ясукуни

Tекст: Антон Антонов

Такаити направила подношение, но лично не пришла в храм, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Сюнъити Судзуки уточнил, что пожертвование было сделано из личных средств Такаити и от ее имени как лидера ЛДП, а не как главы правительства.

Сам Судзуки и другие представители высшего руководства партии ранее совершили ритуальное паломничество в Ясукуни. Отдельно храм посетил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

По оценкам в Японии, отказ Такаити от личного визита в святилище связан с нежеланием обострять отношения с Республикой Корея и Китаем. До назначения премьер-министром она регулярно приезжала в Ясукуни, в том числе занимая министерские посты.

В последний раз действующий глава японского правительства лично посещал этот храм в декабре 2013 года, когда должность премьера занимал Синдзо Абэ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Такаити передала священное дерево в дар храму Ясукуни.

Такаити заняла пост премьер-министра Японии в октябре 2025 года и стала первой женщиной во главе правительства, известной своими консервативными взглядами и прежними визитами в Ясукуни.