В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому

Tекст: Тимур Шайдуллин

Девяти пострадавшим жителям Брянска оказали медицинскую помощь, трое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

«По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», – написал глава региона.

Сейчас пожар на месте происшествия локализован. Следователи и сотрудники городской администрации проводят поквартирный обход для оценки причиненного ущерба.

К ликвидации последствий подключились волонтеры, которые убирают двор и помогают жильцам. В субботу утром строители начнут работы по закрытию контура поврежденных зданий и устранению разрушений на этажах, добавил Ковальчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели одного человека при ракетной атаке на жилой дом.

Ранее украинские военные нанесли удары по трем районам региона. А в начале июля реактивный беспилотник уничтожил жилое здание в поселке Чайковичи в области.