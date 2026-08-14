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В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому
В результате ракетного удара по жилому дому в Советском районе Брянска один человек погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Девяти пострадавшим жителям Брянска оказали медицинскую помощь, трое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».
«По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», – написал глава региона.
Сейчас пожар на месте происшествия локализован. Следователи и сотрудники городской администрации проводят поквартирный обход для оценки причиненного ущерба.
К ликвидации последствий подключились волонтеры, которые убирают двор и помогают жильцам. В субботу утром строители начнут работы по закрытию контура поврежденных зданий и устранению разрушений на этажах, добавил Ковальчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели одного человека при ракетной атаке на жилой дом.
Ранее украинские военные нанесли удары по трем районам региона. А в начале июля реактивный беспилотник уничтожил жилое здание в поселке Чайковичи в области.