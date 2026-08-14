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Экс-глава Минобороны Польши осудил возможную передачу Украине ракет Patriot
Экс-глава минобороны Польши Блащак осудил планы передачи ракет Patriot Киеву
Бывший руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак выступил с резкой критикой возможной передачи зенитных ракет Украине, назвав такие планы ущербом для национальной безопасности.
Экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак выразил категорическое несогласие с идеей поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину, пишет РИА «Новости». Подобные намерения ранее озвучили в действующем правительстве страны.
«Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздарило их в ущерб нашей безопасности», – подчеркнул Блащак в соцсетях.
Несколькими днями ранее заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила о вероятном решении Варшавы. По ее словам, польские власти могут одобрить передачу ракет Киеву уже в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Польши ракеты для систем противовоздушной обороны.
Ранее премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о планах передачи снарядов для зенитных комплексов. До этого вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной отправке дальнобойных боеприпасов украинской армии.