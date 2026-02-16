В Германии предложили принудительный призыв в бригаду в Литве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рёвекамп предложил комплектовать бригаду Бундесвера в Литве на принудительной основе, если проблему дефицита добровольцев не удастся решить, передает ТАСС.

По его словам, добровольная служба остается ключевым принципом, однако, если этого окажется недостаточно для политически значимых миссий, таких как бригада в Литве, возможно введение обязательного призыва.

Рёвекамп подчеркнул, что каждый, кто идет служить в вооруженные силы Германии, берет на себя ответственность за защиту мира, свободы и союзников. Он отметил, что эта ответственность распространяется и на зарубежные миссии, в частности, в Литве, где служба призвана обеспечивать сдерживание и сохранение мира.

По данным журнала Der Spiegel, на данный момент из необходимого числа в 5 тыс. военнослужащих, в Литве уже находятся около 1,8 тыс. человек. Сейчас ведется набор еще примерно 2 тыс. добровольцев, однако по состоянию на сегодняшний день желание отправиться в Литву выразили только чуть более 200 человек, что составляет около 10% от требуемого числа.

В Министерстве обороны Германии заверяют, что набор в бригаду проходит по плану и осуществляется исключительно на добровольной основе.

