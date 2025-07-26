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Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
На сегодняшний день страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией, но если они попробуют угрожать захватом Калининградской области, то будут вышвырнуты с этой территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. О том, что на агрессию против Калининграда Россия ответит в соответствии со своей военной доктриной, заявил помощник президента России Николай Патрушев.
«Николай Патрушев, как ответственный чиновник, делает акцент на том, что если НАТО будет угрожать России захватом территории, то получит адекватный по мощи ответ. Агрессор будет вышвырнут с этой территории», – заявил Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.
По словам эксперта, на сегодня страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией: «В НАТО говорят, что будут готовы где-то к 2035 году».
При этом Калининградская область подготовлена на случай военного посягательства. «В НАТО есть такое понятие как «мертвая зона». На территории Калининградской области находится Балтийский флот, а также зенитные ракетные комплексы С-400, семейство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и другие вооружения. В регионе есть все необходимые системы по отражению военных угроз. Для НАТО это «мертвая зона», – подчеркнул Кошкин.
По мнению собеседника, с военной точки зрения сейчас происходит «наращивание информационной волны против России» с целью проверить ответную реакцию Москвы. «Но надо понимать, что если не быть готовым, то со стороны Запада можно ожидать агрессии», – добавил спикер.
О том, что в случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ», – сказал Патрушев.
Чиновник отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России и у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.
Высказывания Патрушева стали ответом на заявления командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью, который рассказывал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде. По его словам, НАТО реализует стратегию «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.
В Польше неоднократно называли Калининград «оккупированной территорией». Как говорил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак, который скончался на этой неделе, России «нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска».