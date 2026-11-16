Глава Октябрьского округа Иркутска отправился добровольцем на СВО

Глава Октябрьского округа Иркутска Комаров ушел добровольцем на СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Комаров отбыл к месту дислокации добровольческого формирования «Барс». Основанием для отправки на фронт стало личное заявление чиновника, передает Telegram-канал администрации Иркутска.

Болотов отметил, что Комаров подал пример «мужества и готовности отстаивать интересы города и страны».

С начала спецоперации глава Октябрьского округа активно участвовал в ее поддержке. Он совершал поездки с гуманитарными миссиями, посещал прифронтовую зону и передавал помощь военнослужащим. Кроме того, чиновник сопровождал технику для мотострелкового полка «Иркут», подшефного администрации города.

На период службы за Комаровым, занимающим должность председателя комитета по управлению Октябрьским округом с марта 2022 года, сохранится его пост.

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