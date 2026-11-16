«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Глава Октябрьского округа Иркутска отправился добровольцем на СВО
Глава Октябрьского округа Иркутска Комаров ушел добровольцем на СВО
Заместитель мэра Иркутска и глава Октябрьского округа Георгий Комаров отправился служить по контракту в зону проведения специальной военной операции, сообщил мэр города Руслан Болотов.
Комаров отбыл к месту дислокации добровольческого формирования «Барс». Основанием для отправки на фронт стало личное заявление чиновника, передает Telegram-канал администрации Иркутска.
Болотов отметил, что Комаров подал пример «мужества и готовности отстаивать интересы города и страны».
С начала спецоперации глава Октябрьского округа активно участвовал в ее поддержке. Он совершал поездки с гуманитарными миссиями, посещал прифронтовую зону и передавал помощь военнослужащим. Кроме того, чиновник сопровождал технику для мотострелкового полка «Иркут», подшефного администрации города.
На период службы за Комаровым, занимающим должность председателя комитета по управлению Октябрьским округом с марта 2022 года, сохранится его пост.
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