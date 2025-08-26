Участник программы «Время героев» Ситдиков занял пост помощника главы Башкирии

Его задачи на новой должности будут связаны с курированием вопросов спецоперации, работой с обращениями граждан, разработкой социальных и патриотических проектов, а также взаимодействием с ветеранскими организациями, сообщается на сайте программы «Время героев».

«Программа «Время героев» дает системные знания в области государственного управления, которые позволяют эффективно проявить себя в работе над различными социальными и молодежными проектами, в том числе, и при разработке инициатив в сфере патриотического воспитания», – сказал он.

Он сообщил, что первым шагом на новой должности станет организация встреч главы региона с участниками спецоперации. Ситдиков ранее завершил службу в Вооруженных Силах, награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО Башкортостана.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил значимость программы подготовки кадров и подчеркнул, что Ситдикову пригодился боевой опыт и лидерские качества. Хабиров выразил уверенность в том, что новый помощник будет достойно трудиться на благо республики.

В рамках программы «Время героев» уже состоялось 47 назначений. Руководитель программы Мария Костюк также назначена врио губернатора Еврейской автономной области.