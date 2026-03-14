    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    14 марта 2026, 10:44 • Новости дня

    ВС России поразили энергетические объекты в Киеве и Киевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 14 марта в Киеве прогремели взрывы, очевидцы зафиксировали пожары после ударов по энергетической инфраструктуре столицы и региона.

    В ночь на субботу, 14 марта, Вооружённые силы России нанесли удары по Киеву, передает «Царьград». В украинской столице была объявлена воздушная тревога, а местные жители сообщили о серии взрывов.

    Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на которых видны последствия ударов. На одной из записей слышен мощный взрыв, автор видео прокомментировал это эмоциональным возгласом: «Вот это бахнуло!». Другие кадры демонстрируют пожар в районе попадания.

    Помимо Киева, удары были нанесены по Сумам, а также по городам Борисполь, Фастов, Васильков и Триполье в Киевской области. Источники уточняют, что основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Генерал заявил, что справедливым ответом Украине за атаку на Брянск станет удар «Орешником». ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса на Украине, которые использовались в интересах ВСУ.

    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    13 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней
    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней, и заявил, что каждый на его месте поступил бы так же.

    По словам Ярашева, он регулярно получал боеприпасы, продукты и даже зимнюю форму, а командование поддерживало его всеми возможными способами, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Ярашев отметил, что противник неоднократно атаковал его позицию значительными силами и неоднократно предлагал ему сдаться, но каждый раз получал отпор.

    «Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», – заявил герой.

    Он уточнил, что по его позиции регулярно велся огонь противника, включая удары FPV-дронов, а также атаки штурмовых групп ВСУ. Ярашев рассказал, что постоянно поддерживал связь со своим командованием, которое помогало ему огнем артиллерии и FPV-дронами, а он, в свою очередь, передавал координаты противника.

    Ярашев признался, что когда у него появилась возможность выйти на связь, он был очень рад услышать своих товарищей.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, Ярашев отметил, что скучает по семье и сослуживцам.

    Мать Ярашева сообщила о его планах вернуться на фронт в качестве оператора БПЛА.

    Президент Владимир Путин присвоил рядовому Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    13 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Tекст: Вера Басилая

    Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».

    Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

    Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

    «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    13 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    13 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Tекст: Мария Иванова

    С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS, американская пусковая установка РСЗО MLRS и две боевые машины чешской РСЗО Vampire, перечислили в Минобороны.

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотников, 651 ЗРК, 28 216 танков и других бронемашин, 1687 боевых машин РСЗО, 33 821 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 635 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    На этой неделе ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    Кроме того, они поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    12 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    11 марта 2026, 11:32 • Новости дня
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон высказался о смягчении США антироссийских санкций
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

