«Рейтинг недружественных правительств»: ФРГ вышла в лидеры по антироссийской активности

Tекст: Илья Абрамов

После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился (.pdf): страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.

Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

Вместе с Пятой республикой на шестом месте расположились Бельгия, Нидерланды и Швеция – все эти страны являются активными партнерами Украины, предоставляющими ВСУ как вооружения, так и финансовую помощь на закупку военной техники в рамках инициативы PURL. На позицию ниже опустилась Греция.





Восьмая строка досталась Норвегии, Словении, США, Финляндии и Польше. Последняя совместно с Францией приступила к планированию ядерных учений, в ходе которых будет тренироваться нанесение ударов по объектам на территории России и Белоруссии. Помимо этого, страна приняла участие в военных учениях НАТО Sword.

Девятое место заняли Австрия, Италия, Люксембург и Хорватия. Все перечисленные страны поддержали введение 20-го пакета антироссийских санкций. На последней, десятой, строке оказались сразу пять правительств: Болгарии, Дании, Канады, Румынии и Чехии. Им удалось набрать 40 очков из 100.

Наименьший показатель враждебности продемонстрировали семь стран и территорий, чей результат составил лишь пять баллов: Андорра, Багамские острова, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань. Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине – в первую очередь Германия, Латвия, Литва и Эстония.

В лидерах санкционного давления оказались государства-члены ЕС, которые единогласным решением одобрили 20-й пакет антироссийских санкций, в соответствии с которым объединение ввело ограничения против 46 нефтяных танкеров. Кроме того, был согласован запрет криптовалютных транзакций с Москвой.

