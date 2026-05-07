ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

WP: ЦРУ сообщило о способности Ирана выдержать три месяца блокаду США
Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.
Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».
Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.
Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.
В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.