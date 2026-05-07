  Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня

    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    WP: ЦРУ сообщило о способности Ирана выдержать три месяца блокаду США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna, пытавшийся обойти блокаду в Оманском заливе, что вынудило судно изменить курс.

    Американские силы в Оманском заливе вывели из строя иранское судно под флагом Ирана, пытавшееся прорвать морскую блокаду, сообщает TWZ.

    Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, открыл огонь по рулю танкера M/T Hasna из 20-миллиметровой пушки, после того как экипаж проигнорировал предупреждения о нарушении блокады.

    Инцидент произошёл на фоне обсуждений новой инициативы по урегулированию между США и Ираном, а также спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе. CENTCOM уточнил, что после открытия огня судно прекратило движение к иранскому порту, а американская блокада портов продолжает действовать в полном объёме.

    Это уже второй случай, когда США открывают огонь по крупному коммерческому судну, связанному с Ираном. Ранее эсминец USS Spruance выпустил девять холостых снарядов по судну Touska, которое проигнорировало предупреждения при проходе через северную часть Аравийского моря. В обоих случаях американские военные действовали по сценарию «вывести из строя, но не потопить», поражая рулевые механизмы или машинное отделение.

    В то же время французский контейнеровоз CMA CGM San Antonio был повреждён иранским беспилотником, сообщил представитель международной морской организации (IMO). В результате атаки, которая произошла за два часа до приостановки «Проект Свобода», пострадали восемь членов экипажа, судно потеряло ход и сейчас дрейфует без энергии.

    IMO и судоходные компании отмечают, что краткосрочная операция «Проект Свобода» не изменила уровень опасности для судов в Персидском заливе, а пролив Ормуз остаётся закрытым для крупных операторов, таких как Hapag-Lloyd и Maersk. Представители Maersk заявили, что руководствуются рекомендациями партнёров по безопасности и пока избегают прохода через этот регион.

    По данным UKMTO, с начала войны 28 февраля зафиксировано 46 инцидентов с судами в регионе, включая 26 атак, 18 подозрительных активностей и два случая захвата судов. Власти США сосредоточены на поддержании морской блокады против Ирана, о чём подтвердил американский военный источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе.

    Ранее американский эсминец Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska в рамках морской блокады.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил о ключевой роли операции «Проект Свобода» в поддержании морской блокады и региональной безопасности.

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    Конфликт в Иране спровоцировал отключения кондиционеров в Азии

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    7 мая 2026, 00:47 • Новости дня
    Fox News заявил о надежде США на достижение соглашения с Ираном за неделю

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассчитывает на подписание Ираном мирного предложения Вашингтона в течение недели, заявил ведущий Fox News Брет Байер.

    Байер рассказал, что глава американского государства Дональд Трамп, которому был задан соответствующий вопрос, «считает, что все должно завершиться в течение недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, американские власти ожидают ответа Тегерана по предложенному меморандуму в течение двух дней. При этом Белый заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    6 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Axios: США ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму в течение двух дней

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассчитывают получить решение иранской стороны по предложенному меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, «американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что соглашение будет состоять из 14 пунктов. Оно предусматривает 30-дневный период обсуждения ядерной программы, снятие ограничений со стороны Вашингтона и открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от создания ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тегерана предложили Вашингтону обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной, отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    6 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Макрон предложил Пезешкиану совместный план по безопасности Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Британии по созданию международной миссии, призванной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия. По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

    «Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом», – заявил Макрон.

    Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

    В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

    Французская авианосная ударная группа во главе с кораблем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».

    По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.

    В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.

    7 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Привычка американского лидера публично унижать оппонентов ставит под угрозу мирные переговоры с Тегераном, которому критически важно сохранить лицо перед собственными гражданами, отмечает Politico.

    Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго президента США, пишет Politico. Американские и арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии.

    «Он очень хочет, чтобы это закончилось», – заявил высокопоставленный арабский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров. При этом он добавил, что иранцы отказываются дать Трампу то, что нужно для сохранения лица, а сам президент США не понимает, что Тегерану это тоже необходимо.

    Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников «сумасшедшими ублюдками» и угрожать уничтожением их цивилизации.

    Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье американского лидера. Эксперты отмечают, что Трамп настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана, требуя полного отказа от обогащения урана. Однако  дипломаты подчеркивают, что Тегеран никогда не пойдет на капитуляцию, независимо от уровня давления, опасаясь внутренних волнений из-за демонстрации слабости.

    Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению.

    По мнению бывших западных чиновников, резкие комментарии Белого дома лишь обесценивают США в глазах Тегерана и укрепляют уверенность иранцев в своей правоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский президент ранее дал враждующим иранским фракциям несколько дней на подготовку встречного предложения.

    До этого США и группа ближневосточных посредников обсуждали возможность проведения переговоров на высоком уровне.

    7 мая 2026, 05:35 • Новости дня
    NBC News: Саудовская Аравия не поддержала операцию США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Эр-Рияд якобы не стал поддерживать американскую инициативу по охране судоходства в Ормузском проливе из-за отсутствия предварительного уведомления о начале миссии, сообщают американские СМИ.

    Американская администрация не смогла заручиться поддержкой Эр-Рияда для проведения операции «Проект Свобода» (Project Freedom), передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Инициатива предполагала обеспечение безопасного транзита коммерческих судов через акваторию Ормузского пролива.

    Решение Вашингтона о начале миссии застало страны Персидского залива врасплох и, как отметили американские чиновники, «разозлило руководство Саудовской Аравии». В ответ королевство закрыло свое воздушное пространство для авиации Соединенных Штатов.

    Кроме того, военным запретили осуществлять взлеты с территории базы имени принца Султана. Последовавший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не принес результатов.

    В итоге пятого мая глава Белого дома объявил о приостановке проекта. Транзит судов поставлен на паузу до успешного завершения переговоров и заключения нового соглашения с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Позже Вашингтон приостановил реализацию данной инициативы ради достижения соглашения с Тегераном.

    7 мая 2026, 02:58 • Новости дня
    Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Организация портов и морского судоходства Ирана выразила готовность оказать необходимую помощь торговым судам в Ормузском проливе, сообщает IRNA.

    В опубликованном заявлении отмечается, что порты Ирана готовы оказать «услуги, техническую поддержку, а также медицинскую и санитарную помощь», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз. Вице-спикер Меджлиса Али Никзад назвал эту стратегическую акваторию исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    7 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Al Arabiya: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Иран и США достигли договоренности о снятии ряда ограничений на проход судов через Ормузский пролив, что может разблокировать транспортировку в Персидском заливе, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным Al Arabiya, Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов, передает РИА «Новости».

    Источники канала сообщили, что стороны согласовали условия, при которых Вашингтон начнет снимать ограничения, а Тегеран – открывать пролив для судоходства.

    Источники Al Arabiya отмечают, что в ближайшее время возможен прорыв в вопросе судов, застрявших в Персидском заливе из-за противостояния между США и Ираном.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии прекращения угроз в адрес Тегерана.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    7 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    За месяц после начала обострения на Ближнем Востоке доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличились в полтора раза, 23 млрд долларов.

    В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

    Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

    Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко нарастили экспорт собственных энергоресурсов.

    Азиатские страны закупили у Вашингтона рекордные объемы нефти.

    7 мая 2026, 06:40 • Новости дня
    США назвали Иран главной угрозой на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США считает Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом.

    «Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    США считают, что Иран представляет угрозу как напрямую, так и косвенно – через финансирование «своих террористических прокси, включая «Хезболлу». Прямая угроза со стороны Ирана связана с его ядерным и ракетным потенциалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма. США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

