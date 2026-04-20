Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну

Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

«Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

«Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

«Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.