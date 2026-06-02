Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.0 комментариев
В Иране заявили о неизбежности войны с США
Возобновление боевых действий с США неизбежно, считает замглавы центрального штаба вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Мохаммад Джафар Асади.
Заместитель главы центрального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Джафар Асади высказался о грядущем противостоянии, передает РИА «Новости».
«США требует капитуляции от нас... Война неизбежна, поскольку капитуляция – не вариант. Мы к этому готовы и не видим в этом проблемы, поэтому у нас нет опасений, даже если НАТО вступит в конфликт», – заявил иранский военачальник.
Представитель командования также подчеркнул, что Тегеран пока не продемонстрировал весь свой военный потенциал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.
Позже официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил США открытием новых фронтов.
Для отражения возможных американских атак Тегеран заранее разработал новые тактические действия.