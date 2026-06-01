Трамп заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку
Американский лидер выразил уверенность в стремлении исламской республики подписать соглашение, несмотря на серьезное давление со стороны политических оппонентов внутри страны.
Глава государства подчеркнул, что будущее соглашение принесет пользу Вашингтону и его союзникам, передает РИА «Новости».
«Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет выгодно для США и тех, кто с нами», – написал политик в социальной сети Truth Social.
При этом американский лидер пожаловался на давление внутри страны. По его словам, критики постоянно требуют ускорить или замедлить дипломатический процесс, а также призывают начать войну. Президент посоветовал гражданам расслабиться, заверив, что ситуация завершится благополучно.
Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль атаковали иранскую территорию. Жертвами агрессии стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.
Хотя о возобновлении активных боевых действий не сообщалось, Вашингтон начал блокаду иранских морских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Вашингтон отложил запланированный военный удар по исламской республике ради мирного соглашения.
Позже Дональд Трамп сообщил о существенном прогрессе в двусторонних отношениях.
Вскоре американский лидер анонсировал скорое открытие Ормузского пролива по итогам переговоров.