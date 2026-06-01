На заводе по производству фейерверков на Мальте прогремел взрыв
Взрыв на заводе фейерверков на Мальте повредил жилые дома и автомобили
Утром на предприятии Lourdes Fireworks Factory произошла мощная детонация, после чего над островом поднялся густой столб дыма, а власти экстренно начали эвакуацию.
ЧП случилось около 7.35 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на газету Times of Malta. Ударная волна нанесла значительный ущерб соседним зданиям и припаркованным машинам.
Представители департамента гражданской защиты отметили отсутствие людей на территории предприятия в момент происшествия. Спасатели продолжают проверку местности, при этом информации о погибших пока не поступало. Известно лишь об одном курьере, получившем легкие травмы от разлетевшихся обломков.
Местные власти приняли решение об эвакуации жителей соседних районов. Данная мера предосторожности связана с продолжающимися небольшими детонациями на производственном объекте. Полицейские устанавливают точные причины случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая на заводе по производству фейерверков в китайском городе Люян произошел мощный взрыв. Ударная волна от детонации повредила здания в радиусе четырехсот метров. В результате данного инцидента погибли 26 граждан.