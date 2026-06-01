Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.0 комментариев
Лавров заявил о независимости российско-китайских отношений
Сотрудничество Москвы и Пекина не подразумевает направленности против других стран, говорится в послании главы МИД Сергея Лаврова участникам IX международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую проводят Российский совет по международным делам и Китайская академия общественных наук.
Лавров заявил, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран, передает ТАСС.
«Российско-китайские отношения не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов», – подчеркнул министр. Текст обращения дипломата зачитал заместитель главы ведомства Андрей Руденко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии майского визита в Пекин президент России Владимир Путин обратился к китайскому народу с посланием о совместной работе ради мира.
В ходе этой поездки представители двух стран подписали важные стратегические документы.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе от принципа «разделяй и властвуй» в отношениях с Пекином и Вашингтоном.