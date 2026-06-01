МИД Ирана заявил о необходимости резолюции ООН для мирного соглашения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исламская Республика и Соединенные Штаты обсуждают включение специального пункта в потенциальное соглашение о мире. Документ должен быть подкреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». Информацию озвучил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

«Мы все еще обсуждаем общие положения, эти 14 пунктов подразумевают лишь основные статьи, среди которых есть положение о том, что если сделка будет достигнута, то она должна принять форму резолюции Совбеза ООН, чтобы у документа была правовая защита», – отметил дипломат в ходе брифинга.

Представитель министерства добавил, что иранская сторона не считает подобный документ абсолютной гарантией исполнения обязательств. По словам спикера, у Тегерана уже имеется негативный опыт на этот счет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта из 14 пунктов.

Позже иранский МИД заявил о завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

В конце мая переговорщики двух стран согласовали проект шестидесятидневного соглашения.