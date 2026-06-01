    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня

    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    29 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Инженер Уйманов назвал основные правила поведения при встрече с шаровой молнией

    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Шаровые молнии остаются одной из главных загадок современной физики. Они способны проникать даже сквозь стекло, а надежных способов защиты от них пока не существует, рассказал газете ВЗГЛЯД инженер-конструктор Сергей Уйманов. Он также дал совет, как вести себя при встрече с этим явлением. В России ученые официально объявили о начале сезона шаровых молний.

    Ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков объявил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе. В этот же день в подмосковных Мытищах жителям удалось запечатлеть на видео шаровую молнию, передают РИА «Новости». Очевидцы не сразу узнали природное явление.

    «Шаровая молния представляет собой высокоэнергетическую частицу с очень высокой плотностью материи, как частичка звезды или черной дыры. Из-за малых размеров она способна проходить сквозь кристаллическую решетку вещества, в том числе сквозь стекло. Физика до сих пор не дала исчерпывающего объяснения этому явлению. Что такое шаровая молния по своей природе, наука пока однозначно не знает. Тем не менее, эта молния является относительно более безопасной и не такой неожиданной, как линейная», – говорит Уйманов.

    Существует несколько гипотез появления шаровых молний, продолжает собеседник. Одна из них предполагает, что при ударе линейной молнии в землю испаряются металлы, которые образуют тонкую сферическую оболочку, внутри которой оказывается воздух под большим давлением. Косвенным подтверждением другой гипотезы служат наблюдения на подводных лодках. Там шаровые молнии фиксировались при переключении ходовых двигателей, когда возникал скачок тока в сотни тысяч ампер.

    Все зафиксированные на подводных лодках шаровые молнии имели зеленый цвет. По словам инженера, это связано с аккрецией металла: образовавшаяся шаровая молния поглощала материал медных проводников, а медь при горении дает характерное ярко-зеленое свечение. Это указывает на то, что такие молнии возникали непосредственно на проводах под воздействием мощного электрического тока. При этом попытки искусственно воспроизвести шаровую молнию с помощью высокочастотного излучения давали лишь кратковременный эффект: возникавшие плазмоидные образования не обладали собственным источником энергии и исчезали сразу после отключения излучателя.

    «Я сам видел шаровую молнию еще в школьные годы на Колыме, в поселке Нексикан, перед сильной грозой, когда мы с другими мальчишками гоняли на велосипедах по нашему поселку. На фоне темной тучи плыл светящийся шарик размером с футбольный мяч. Он был светло-голубого цвета, внутри которого, казалось, что-то переливалось и двигалось. Шарик подлетел к стойкам изоляторов электроподстанции и между тремя электрическими проводами под напряжением 35 тысяч вольт произошло короткое замыкание с очень громким звуком мощной дуговой сварки. Это объясняется тем, что шаровая молния ионизирует воздух вокруг себя, а ионизированный воздух начинает проводить ток», – делится специалист. По воспоминаниям, тогда из-за этого инцидента у многих жителей перегорели лампочки даже при разомкнутых выключателях.

    Для защиты от шаровой молнии в грозу он рекомендует закрыть все окна, двери, дымоход и любые пути на улицу в доме или квартире, так как именно через них может проникнуть шаровая молния. Но и это не гарантированный вариант защиты, поскольку она способна проходить даже сквозь стекло.

    «В случае, если вы все же встретились с этим явлением один на один, то главное правило: не делать резких движений. Нельзя отмахиваться от нее и тем более ударять по ней, так как это может вызвать взрыв. Поскольку шаровая молния парит в воздухе и поддается воздушным потокам, нужно медленно и тихо отойти в сторону. Если она и взорвется, то на расстоянии больше шансов остаться живым», – подчеркивает Уйманов.

    Бывают случаи, продолжает он, когда шаровая молния просто рассеивается сама по себе. Есть гипотеза, что если поставить на молниеотвод мощный постоянный магнит, то он сможет притянуть шаровую молнию к себе, тем самым отведя ее в сторону. Однако данное явление очень редкое, поэтому системной борьбы с ним не ведется и проверенных способов защиты нет.

    Ранее в Архангельской области шаровая молния повредила деревянное двухквартирное строение, пройдя прямо сквозь обшивку и внутреннюю часть стены. Все находившиеся внутри жильцы избежали травм, отделавшись испугом.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    30 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний серьезно повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает Associated Press.

    Ракета взорвалась, разрушив часть стартовой площадки. Огромный оранжевый огненный шар был виден на многие километры вокруг, передает Associated Press.

    Кадры аэрофотосъемки, сделанные в пятницу, зафиксировали на земле груды искореженных конструкций. На месте происшествия уцелели лишь одна башня и резервуар для воды. В настоящее время компания Джеффа Безоса оценивает масштабы нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn накануне взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента.

    31 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    Причиной мощного двойного взрыва в США стало падение метеора

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей американского штата Массачусетс напугал мощный двойной взрыв, причиной которого стало вхождение в плотные слои атмосферы космического объекта диаметром около метра, сообщает Associated Press.

    В субботу днем в небе над северной частью Бостона раздался громкий звук. Специалисты Американского метеорного общества подтвердили, что источником шума стал метеор шириной около метра. Космическое тело вошло в атмосферу на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс, передает Associated Press.

    Очевидцы от Делавэра до Монреаля сообщали о двойном взрыве, вибрации зданий и ярком огненном шаре. Специалисты считают маловероятным столкновение метеорита с земной поверхностью. Скорее всего, он полностью сгорел в атмосфере или упал в океан. Геологическая служба США также подтвердила отсутствие сейсмической активности в регионе, исключив версию землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте яркий огненный шар пронесся над несколькими регионами Северной Америки. Несколькими днями ранее крупный семитонный метеорит взорвался в небе над американским штатом Огайо.

    В том же месяце небольшой космический объект разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    30 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.

    Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.

    Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.

    Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.

    31 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Полуметровые сугробы выросли на курорте «Роза Хутор» в конце мая

    Tекст: Ольга Иванова

    В последние выходные весны на сочинском горнолыжном курорте неожиданно выпало около полуметра снега, удивив местных жителей и туристов.

    Представители пресс-службы горнолыжного курорта «Роза Хутор» поделились информацией о необычных погодных условиях в горах Сочи, передает РИА «Новости». В конце мая природа преподнесла сюрприз, укрыв склоны свежим снегом.

    «На Роза пик на высоте 2320 метров выпало около 50 сантиметров снега за два дня», – заявили в пресс-службе курорта.

    В настоящее время на вершине температура опустилась до минус одного градуса, и осадки продолжаются. Тем временем в поселке Красная Поляна сохраняется пасмурная погода, а столбики термометров показывают 10 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года на территории комплекса «Роза Хутор» выпало до 70 сантиметров свежего снега.

    Из-за обильных осадков и лавинной опасности соседний курорт «Красная поляна» приостановил работу своих склонов.

    Осенью прошлого года специалисты зафиксировали на хребте Аибга аномально ранний снегопад.

    30 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Пермском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты компании «Россети Урал» завершили восстановление электроснабжения в пострадавшем от непогоды Пермском крае, сообщили в компании.

    «Специалисты «Россети Урал» завершили ликвидацию последствий прохождения атмосферного фронта и восстановили электроснабжение обесточенных потребителей Прикамья», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Мощный удар стихии обрушился на регион во второй половине дня 28 мая. Непогода вызвала массовое падение деревьев на линии электропередачи, что привело к обрывам проводов. Сильнее всего от стихии пострадали Березниковский, Соликамский, Чердынский и Чусовской округа, а также территория Коми-Пермяцкого округа.

    Ремонтные бригады трудились круглосуточно, устраняя повреждения на сетях. Для работы в труднодоступной местности энергетикам пришлось задействовать специальную технику повышенной проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мощный циклон спровоцировал локальные отключения электроэнергии в Ханты-Мансийском автономном округе.

    В конце апреля специалисты компании «Россети» восстановили почти 500 поврежденных снежной бурей линий электропередачи в Подмосковье.

    Примерно в это же время представители МЧС сообщили о массовых перебоях со светом из-за непогоды в четырех федеральных округах России.

    31 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    НАСА рассказало о разрушении метеора над США

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксировано разрушение метеора над территорией Соединенных Штатов, сообщило НАСА.

    Разрушение произошло на высоте свыше 60 км и вызвал сильный шум в штате Массачусетс, передает РИА «Новости».

    Специалисты ведомства рассчитали точную силу ударной волны. «Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук», – заявили в НАСА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press сообщило, что жители американского штата Массачусетс испугались мощного двойного взрыва, вероятно, от падения космического объекта.

    В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. Чуть ранее в небе над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

    29 мая 2026, 15:25 • Новости дня
    Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

    Китайские космонавты вернулись на Землю с орбитальной станции «Тяньгун»

    Tекст: Мария Иванова

    Трое тайконавтов успешно завершили свою миссию на китайской орбитальной станции «Тяньгун» и благополучно приземлились на севере КНР.

    Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя членами экипажа совершила посадку на площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия, передает РИА «Новости». Прямую трансляцию возвращения космонавтов вело Центральное телевидение Китая.

    Команда находилась на орбите с 1 ноября 2025 года. На смену им 24 мая прибыл новый экипаж на корабле «Шэньчжоу-23», который продолжит работу на орбитальной станции.

    Строительство национальной космической станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года. Сейчас ее базовая Т-образная конфигурация состоит из основного модуля «Тяньхэ» и двух лабораторных отсеков. Общий вес комплекса составляет около 69 тонн, а жилое пространство – 110 кубометров. Станция рассчитана на 15 лет эксплуатации, вплоть до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

    В январе посадочный модуль предыдущего корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая.

    Прошлый экипаж из-за повреждения исходного аппарата космическим мусором вернулся на Землю на корабле «Шэньчжоу-21».

    30 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Герой России Олег Кононенко провел тренировку в гидролаборатории на базе Космического центра имени Л. Джонсона (Хьюстон, штат Техас) в рамках подготовки к шестой в карьере орбитальной миссии.

    Глава Центра подготовки космонавтов Герой России Олег Кононенко провел тренировочную сессию в гидролаборатории Космического центра имени Л. Джонсона в Хьюстоне. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к его шестому полету в космос, передает ТАСС.

    «Подготовка к погружению в NBL начинается не в воде, а в специальной лаборатории, где подбирают скафандр и перчатки Class III EMU. Class III EMU означает, что в этом скафандре проходят подготовку только на Земле. Мой напарник – Маркос Берриос», – рассказал космонавт. По его словам, после медосмотра и инструктажа работа под водой продлилась почти шесть часов, и все основные задачи были выполнены.

    Командир отряда космонавтов Роскосмоса пояснил, что дополнительно отрабатывалась аварийная эвакуация неработоспособного оператора с разных рабочих мест. Кононенко подчеркнул важность правильной посадки скафандра, чтобы избежать болевых ощущений во время работы. Следующим этапом станет тренировка при обычной гравитации для изучения процедур технического обслуживания оборудования.

    Заключительная часть подготовки будет посвящена обслуживанию оборудования снаружи МКС, включая замену насосного модуля и прокладку кабелей. Тренировки в Соединенных Штатах продлятся до начала июня, а старт шестой миссии Кононенко запланирован на октябрь 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов.

    В апреле космонавт назвал искреннюю любовь к профессии главным секретом своего долголетия на орбите.

    Зарубежные участники космической программы согласовали продолжение эксплуатации МКС до 2030 года.

    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

    1 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

    «Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

    Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

    Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.

    1 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    НАСА сообщило о планах строить лунную базу дронами и ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Специалисты из США собираются внедрить передовые разработки при создании постоянной инфраструктуры в космосе, передает РИА «Новости». Глава профильной программы Карлос Гарсиа-Галан подчеркнул важность новых технологий.

    «ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», - заявил Гарсиа-Галан.

    Сейчас проект находится на начальном этапе, поэтому инженеры действуют методом проб и ошибок. Представитель агентства пояснил, что разработчики только определяют необходимые системы и инструменты для установки.

    Ранее было объявлено о строительстве базы в три этапа. Сначала планируется доставить транспорт и создать энергетическую инфраструктуру. Затем появится подобие земной логистики, а финалом станет обеспечение длительного пребывания человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство допустило перспективу совместной работы с российскими специалистами над проектом обитаемой станции.

    В конце мая агентство заказало посадочные модули и беспилотники для масштабной лунной инфраструктуры.

    Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал начать строительство базы после высадки астронавтов в 2028 году.

    1 июня 2026, 06:40 • Новости дня
    Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

    В предстоящие месяцы на ночном небе произойдут два заметных астрономических события, передает ТАСС. Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о поочередном сближении Юпитера с Венерой и Меркурием.

    «Юпитер и Венера – это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя», – пояснил специалист. Одно из таких соединений ожидается в ночь на десятое июня.

    По словам эксперта, расстояние между светилами сократится до 1,6 градуса. Второе сближение, на этот раз с Меркурием, произойдет в ночь на 15 августа. Ученый отметил, что это утреннее явление станет исключением, так как обычно подобные события скрыты из-за близости к Солнцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий текущего года.

    В январе ученые сообщили о кульминации редкого парада Меркурия, Венеры и Марса.

    В августе прошлого года над восточным горизонтом северного полушария выстроились в линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

