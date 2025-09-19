  • Новость часаЧлен СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидение» станет «кайфом» для зрителей
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Эстонцы обогнали Евросоюз в отказе от российского СПГ
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    5 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 14:36 • Новости дня

    На курорте «Роза Хутор» выпал первый снег

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи зафиксировали ранний снегопад, образовался снежный покров, сообщили в пресс-службе курорта в пятницу.

    Осадки прошли на гребне хребта Аибга, где вечером и ночью наблюдался мокрый снег. На трассах «Примула», «Фиалка» и смотровой Каменный Столб образовался снежный покров высотой два-четыре сантиметра, указали в пресс-службе РИА «Новости».

    В администрации курорта уточнили, что обычно подобное явление отмечается в сентябре не чаще одного раза в три года. Снег в этот период, как правило, не задерживается надолго и сохраняется не более трех-пяти дней.

    Специалисты пояснили, что причиной снегопада стал холодный поток воздуха с территории Скандинавии. Уже с понедельника, 23 сентября, на территории ожидается потепление и установление погоды бабьего лета.

    Ранее в начале сентября в Московской области зафиксировали густые радиационные туманы.

    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград следует рассматривать, учитывая мнение жителей.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    Ранее Путин уже говорил о возможности рассмотреть вопрос возвращения городу Волгограду названия Сталинград на основе мнения большинства горожан. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (96)
    19 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

    Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы

    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.

    Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

    По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Комментарии (32)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто» – микрорайона на окраине Новосибирска, «где живут мигранты».

    «Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

    Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

    Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал идею привлечения ветеранов спецоперации к работе в МВД, в том числе в области миграционной политики. Президент России призвал федеральные и региональные власти не игнорировать существующие проблемы в сфере миграции.

    Комментарии (10)
    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    Комментарии (11)
    18 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    @ Виталий Чугин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия 18 сентября официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о признании ответственности страны за крушение Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

    Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

    В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

    В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Комментарии (8)
    19 сентября 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги

    Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США

    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова найдено восемь объектов недвижимости в США.

    «Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала Захарова в Telegram.

    Украинские СМИ сообщили, что у семьи Умерова обнаружены восемь элитных объектов недвижимости в США. В их числе три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы вблизи Майами, передает РИА «Новости».

    В одной из квартир во Флориде площадью 137,4 кв. м жена Умерова официально проживает с октября 2019 года, этим жильем пользуются также сам чиновник и трое его детей.

    Вторая квартира во Флориде площадью 134,5 кв. м была местом регистрации супруги с сентября 2018 по май 2019 года. Там же находится третья квартира площадью 450 кв. м, оцененная в 1,2 млн долларов, которую арендует отец Умерова.

    На Манхэттене семье Умерова принадлежит двухкомнатная квартира площадью 90,2 кв. м, где сам чиновник и его брат были зарегистрированы с 2015 по 2025 год.

    Кроме этого, во Флориде найдены четыре виллы, одна из которых площадью 257,1 кв. м числится за супругой Умерова с 2017 года, другая площадью 167,2 кв. м оформлена на фирму, приносящую супруге доход свыше 24,2 тыс. долларов в год, еще одна вилла связана с бизнесом брата Умерова, а на четвертой площадью 212 кв. м зарегистрирован его брат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавший пост заместителя главы офиса украинского лидера Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию после обысков у него дома, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался через СБУ установить контроль над НАБУ. Западные страны вынудили Зеленского отказаться от этой идеи.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На освобожденных территориях Кременских лесов российские военные обнаружили множество мест массовых захоронений украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные, продвигающиеся в районе Кременских лесов в Луганской народной Республике, постоянно находят стихийные захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что тела погибших часто не эвакуируются, а оказываются захороненными прямо на месте, в том числе в воронках от артиллерийских разрывов.

    Он рассказал, что при продвижении в Серебрянском лесничестве военнослужащие России встречают множество скелетированных и мумифицированных останков украинских военнослужащих. Он отметил: «Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел».

    По словам эксперта, практически на всем пути через Кременские леса солдаты сталкиваются с сильным запахом разлагающихся тел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Кременскими лесами. Российские войска за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. Подразделения ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в Луганской народной республике.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ–2025

    Пять представителей программы «Время героев» были избраны по итогам ЕДГ–2025

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Победителями прошедших выборов по итогам Единого дня голосования стали четыре выпускника и руководитель программы «Время героев», получившие различные должности.

    В результате Единого дня голосования по всей стране победу одержали пятеро представителей президентской программы «Время героев», говорится на сайте программы.

    Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область после получения поддержки избирателей. Станислав Кочев избран депутатом Государственного совета Республики Коми, Евгений Вылцан – депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников – депутатом Тамбовской городской думы.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что победители представляют новый управленческий резерв: «Пятеро представителей программы приобрели новый статус по итогам голосования – четверо участников обучения и руководитель программы».

    Евгений Первышов отметил: «Программа «Время героев» стала для меня отправной точкой, которая позволила продолжить служение Отечеству уже на гражданском направлении. Я благодарен нашему Верховному главнокомандующему за оказанное доверие и гражданам Тамбовской области за поддержку».

    Мария Костюк заявила, что поддержка жителей автономии свидетельствует о доверии курсу, выбранному командой региона. Она отметила, что выпускники программы будут сотрудничать для улучшения жизни граждан.

    Станислав Кочев пообещал эффективную работу на благо Республики Коми и России, сделав упор на социальную защиту, здравоохранение и образование. Евгений Вылцан подчеркнул ответственность за поддержку избирателей и отметил, что обновление управленческих команд открывает новые возможности для участников СВО.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что программа «Время героев» стала национальным проектом, а участники СВО активно вовлекаются в развитие регионов на административных позициях.

    Константин Кутейников рассказал о планах продолжать работу на благо Тамбовской области и ее жителей в новом статусе депутата городской думы.

    Свыше 50 выпускников программы уже заняли значимые должности, среди них – Артем Жога, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Владимир Сайбель получил пост заместителя председателя комиссии при президенте России по делам ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин занял пост директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

    Президент Владимир Путин заявлял, что участники спецоперации на Украине должны стать новой политической элитой страны.

    Мария Костюк и другие участники спецоперации на Украине показали, что процесс формирования новой элиты уже начался.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    Комментарии (18)
    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    Комментарии (6)
    18 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

    Суд вернул издательство «Музыка» и библиотеку нот государству

    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.

    Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

    По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

    Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

    В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

    В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (10)
    18 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    РБК: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.

    О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

    Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

    Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

    Комментарии (21)
    19 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике ситуацию, при которой неработающие россияне получают обязательное медицинское страхование на тех же условиях, что и работающие граждане.

    Собянин сообщил, что Москва ежегодно перечисляет 180 млрд рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающих жителей, передает РИА «Новости».

    Общая сумма от регионов составляет около 1 трлн рублей. По словам мэра, значительная часть получателей выплат не относится к пенсионерам, многодетным матерям, инвалидам или студентам – категориям, за которые, как подчеркнул Собянин, необходимо платить.

    «Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали», – сказал мэр.

    «Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, – мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, – не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», – приводит слова мэра BFM.

    Он также отметил, что равные условия получения ОМС для занятых и неработающих создают социальные и политические проблемы. По его словам, подобная система может поощрять уклонение от того, чтобы «выходить на рынок труда». В результате возникает «дефицит трудовых ресурсов, а дальше нам мигранты понадобились, и так далее и тому подобное», сказал Собянин.

    Собянин добавил, что по анализу данных, четверть таких граждан имеют на счетах около 1 млн рублей, а еще четверть получают регулярные доходы в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 февраля размер максимального пособия по безработице в России увеличится до 15 044 рублей.

    Член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко указал, что граждане без трудового стажа, имеют гарантированное право на получение социальной пенсии при достижении определенного возраста.

    Комментарии (30)
