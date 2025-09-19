На курорте «Роза Хутор» выпал первый снег

Tекст: Алексей Дегтярев

Осадки прошли на гребне хребта Аибга, где вечером и ночью наблюдался мокрый снег. На трассах «Примула», «Фиалка» и смотровой Каменный Столб образовался снежный покров высотой два-четыре сантиметра, указали в пресс-службе РИА «Новости».

В администрации курорта уточнили, что обычно подобное явление отмечается в сентябре не чаще одного раза в три года. Снег в этот период, как правило, не задерживается надолго и сохраняется не более трех-пяти дней.

Специалисты пояснили, что причиной снегопада стал холодный поток воздуха с территории Скандинавии. Уже с понедельника, 23 сентября, на территории ожидается потепление и установление погоды бабьего лета.

