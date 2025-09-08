В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
На севере Подмосковья зафиксированы радиационные туманы
Утром на севере Подмосковья – в Клину, Волоколамске и Дмитрове – наблюдались густые радиационные туманы с видимостью местами до 50 метров.
Радиационные туманы были зафиксированы утром на севере Подмосковья, сообщает Телеграм-канал Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос».
По данным метеорологов, опасное природное явление наблюдали в Клину, Волоколамске и Дмитрове около шести часов утра. Влажность воздуха достигала почти 100%, а видимость местами не превышала 50 метров.
Как объясняет эксперт, радиационные туманы образуются при малооблачной погоде и высокой влажности воздуха. «В безоблачные ночи земная поверхность, излучая тепло, охлаждается, температура прилегающего слоя воздуха понижается, и, если влажность воздуха велика, возникает туман, который называется радиационным», – говорит Тишковец. Обычно такие туманы формируются в низинах и рассеиваются после восхода солнца благодаря прогреву и усилению ветра.
По статистике, в 75% случаев радиационные туманы исчезают после восхода солнца, причем почти в половине случаев – не позднее трех часов после появления первых лучей.
Метеорологи поясняют, что термин «радиационный» связан с инфракрасным излучением поверхности Земли, а не с радиоактивностью. Инфракрасная радиация абсолютно безопасна для людей и не оказывает вредного воздействия на организм.
Отметим что в Москве и Московской области ранее также наблюдали радиационный туман.