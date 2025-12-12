СК: «Крабовый король» Кан пытался вывести активы из России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подконтрольные Кану структуры неоднократно пытались вывести из России активы, они препятствовали следствию по делу о создании преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Попытки по выводу коммерческих и финансовых активов были пресечены.

Олег Кан скрывается за границей, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Адвокаты ранее сообщали о возможности его смерти в Британии, однако Генпрокуратура считает эти данные инсценировкой.

Ранее Фрунзенский суд Владивостока обязал бизнесмена Олега Кана выплатить 4,2 млрд рублей за контрабанду краба и уклонение от налогов. Также его заочно приговорили к 24 годам строгого режима.

Гособвинение запрашивало для него 24 года колонии строгого режима.