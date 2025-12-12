Суд заочно взыскал с «крабового короля» Кана 4,2 млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Суд взыскал с Олега Кана в доход государства 4,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». Обвинение касалось создания преступного сообщества, массовой контрабанды живого краба на сумму свыше 2,6 млрд рублей в 2014–2019 годах и уклонения от уплаты налогов на 9 млн 276 тыс. 812 рублей 26 копеек.

По данным обвинения, Кан отправлял морепродукты из России в Японию, Южную Корею и КНР, при этом товар декларировался по заниженной цене.

Судья Анастасия Сурменко заочно приговорила предпринимателя к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей. Срок отсчитывается с момента возможного задержания Кана.

Суд рассматривал дело единолично, обвинение требовало именно такого срока, защита настаивала на оправдании.

Бизнесмену также инкриминировали участие в преступных схемах и контрабанду в составе группы. Кан скрылся за границей, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В апреле 2024 года Кан уже был заочно признан виновным в организации убийства по найму и приговорен к 17 годам лишения свободы с выплатой компенсаций жертвам. р

Защита обжаловала это решение и выразила мнение о невиновности Кана, настаивала на версии о его возможной гибели в Британии. Генпрокуратура заявила, что эта версия является инсценировкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фрунзенский райсуд Владивостока отклонил просьбу защиты прекратить уголовное преследование Олега Кана на основании иностранного документа о его смерти.

Государственное обвинение запросило для Кана наказание в виде 24 лет колонии строгого режима.

Арбитражный суд Сахалинской области принял решение обратить в доход государства четыре земельных участка и два жилых дома, принадлежавшие сыну Кана, общей площадью 649 и 129 кв. метров, а также земельных участков площадью более 1,2 тыс. и 1 тыс. кв. метров.