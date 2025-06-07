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Дома сына «крабового короля» Кана отошли государству за долги
Суд передал четыре участка и два дома сына «крабового короля» Кана государству за долги
Четыре участка земли и два дома Александра Кана в Южно-Сахалинске были изъяты государством в счет погашения долга в 358,7 млрд рублей.
Четыре земельных участка и два жилых дома, принадлежавшие Александру Кану, сыну Олега Кана, были обращены в доход государства, передает РИА «Новости». Такое решение было принято Арбитражным судом Сахалинской области по иску судебных приставов.
Недвижимость расположена в Южно-Сахалинске, общая площадь домов составляет 649 и 129 кв. метров, участков – более 1,2 тыс. и 1 тыс. кв. метров.
Ранее суды по иску Генпрокуратуры взыскали с фонда «Родные острова» и 18 физических лиц, включая Олега и Александра Канов, солидарно более 358,7 млрд рублей ущерба. Сын «крабового короля» также должен уплатить госпошлину в размере 10,8 тыс. рублей.
По данным Федеральной службы судебных приставов, у Александра Кана выявили восемь автомобилей и 40 объектов недвижимости общей стоимостью 299 млн рублей. При этом долг перед государством сейчас составляет почти 337 млрд рублей.
В отношении Александра Кана возбуждено уголовное дело о контрабанде краба, которое направлено в суд Владивостока. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Следствие считает, что с 2014 по 2019 год Олег Кан организовал контрабанду живого краба в Японию, Корею и Китай с помощью Александра Кана и других соучастников. Использовались коммерческие фирмы для вывоза более 3 тыс. тонн краба рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей. Ущерб от неуплаты таможенных платежей составил 9,2 млн рублей.
Александр Кан, по данным следствия, контролировал деятельность предприятия, обеспечивал оформление документов и экспорт продукции. Он находится в международном розыске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура направила в суд дело сына так называемого «крабового короля».
Верховный суд России ранее отказался пересматривать решение о взыскании 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников, включая Олега Кана, за нарушение законодательства в сфере экономической безопасности.
В прошлом году стало известно, что Олег Кан, осужденный за убийство сахалинский рыбопромышленник, оставил долги на 336 млрд рублей.