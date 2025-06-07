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    Израиль вооружает Европу против России
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
    Стилист Лисовец дал советы женщинам 46 размера и больше
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Депутат назвал жалобу Зеленского на военный ответ РФ «крокодильими слезами»
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Маск оценил шутку Медведева
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    26 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 09:59 • Новости дня

    Дома сына «крабового короля» Кана отошли государству за долги

    Суд передал четыре участка и два дома сына «крабового короля» Кана государству за долги

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре участка земли и два дома Александра Кана в Южно-Сахалинске были изъяты государством в счет погашения долга в 358,7 млрд рублей.

    Четыре земельных участка и два жилых дома, принадлежавшие Александру Кану, сыну Олега Кана, были обращены в доход государства, передает РИА «Новости». Такое решение было принято Арбитражным судом Сахалинской области по иску судебных приставов.

    Недвижимость расположена в Южно-Сахалинске, общая площадь домов составляет 649 и 129 кв. метров, участков – более 1,2 тыс. и 1 тыс. кв. метров.

    Ранее суды по иску Генпрокуратуры взыскали с фонда «Родные острова» и 18 физических лиц, включая Олега и Александра Канов, солидарно более 358,7 млрд рублей ущерба. Сын «крабового короля» также должен уплатить госпошлину в размере 10,8 тыс. рублей.

    По данным Федеральной службы судебных приставов, у Александра Кана выявили восемь автомобилей и 40 объектов недвижимости общей стоимостью 299 млн рублей. При этом долг перед государством сейчас составляет почти 337 млрд рублей.

    В отношении Александра Кана возбуждено уголовное дело о контрабанде краба, которое направлено в суд Владивостока. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей.

    Следствие считает, что с 2014 по 2019 год Олег Кан организовал контрабанду живого краба в Японию, Корею и Китай с помощью Александра Кана и других соучастников. Использовались коммерческие фирмы для вывоза более 3 тыс. тонн краба рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей. Ущерб от неуплаты таможенных платежей составил 9,2 млн рублей.

    Александр Кан, по данным следствия, контролировал деятельность предприятия, обеспечивал оформление документов и экспорт продукции. Он находится в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура направила в суд дело сына так называемого «крабового короля».

    Верховный суд России ранее отказался пересматривать решение о взыскании 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников, включая Олега Кана, за нарушение законодательства в сфере экономической безопасности.

    В прошлом году стало известно, что Олег Кан, осужденный за убийство сахалинский рыбопромышленник, оставил долги на 336 млрд рублей.

    6 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для технологического развития страны 2025 год является определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу.

    «Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.

    Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.

    «Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол», – подчеркнул Путин. Он отметил, что разработка технологических новшеств не должна происходить в изоляции от реального сектора — такие подходы, по его словам, давно признаны неэффективными. По его мнению, ключевая задача — обеспечить широкое распространение и применение инноваций в самых разных отраслях. Особое внимание президент уделил тому, чтобы внедрение новых технологий способствовало укреплению конкурентных позиций российской продукции и в целом усиливало экономику страны. При этом, как отметил глава государства, не менее важно, чтобы такие решения делали повседневную жизнь граждан более удобной и комфортной.

    В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

    «Этот вопрос особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

    Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.

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    6 июня 2025, 12:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны.

    Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.

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    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    6 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Украина намерена усилить диверсионную войну против России

    WP: Украина расширит диверсионную войну против России и ее союзников

    Украина намерена усилить диверсионную войну против России
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России, сообщает The Washington Post.

    Украинская СБУ и ГУР усилили тайные операции против российских объектов и союзников, передает The Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Украина готовит новые сложные операции, а разведслужбы используют восточноевропейские столицы как базы для проведения операций. СБУ и ГУР также активно вмешиваются в поставки оружия союзникам России, включая подрыв операций в Африке и противодействие снабжению через Южную Африку.

    По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинская разведка стремится снижать военный потенциал России в разных регионах, в том числе за пределами Европы.

    Издание пишет, что новым театром подрывной борьбы могут стать страны, граничащие с Украиной, что может привести к расширению конфликта за пределы фронта.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Президент России Владимир Путин отметил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

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    6 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Обвинявшийся в нападении на полицейского американец сбежал из России
    Обвинявшийся в нападении на полицейского американец сбежал из России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Гражданин США Джозеф Татер выписался из психиатрической больницы в Москве и покинул Россию, его местонахождение неизвестно.

    Гражданин США Джозеф Татер, освобожденный Мещанским судом Москвы от уголовной ответственности и направленный на принудительное лечение, выписался из московской психиатрической клинической больницы, передает ТАСС.

    Как пояснили в медицинских кругах, «оснований держать его в клинике не было, поэтому его выписали на амбулаторное лечение». По информации правоохранительных органов, Татер каким-то образом покинул медицинское учреждение и выехал за пределы России. Его местонахождение неизвестно.

    Напомним, ранее суд принял решение освободить Татера от уголовной ответственности за нападение на столичного полицейского и направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу имени Алексеева.

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    6 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация казахстанского Минобороны подписала в Лондоне новый план военного сотрудничества с Британией, в него вошли обучение и миротворческие инициативы, сообщили в казахстанском военном ведомстве.

    План прописывает сотрудничество на 2025-2026 годы, делегацию министерства обороны Казахстана возглавил полковник Ербол Кумарбекулы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития взаимодействия в военной сфере.

    Ключевыми направлениями сотрудничества станут миротворческая деятельность, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Британии.

    Ранее аналогичный документ между оборонными ведомствами двух стран подписывался на 2022-2023 годы. В середине мая в МИД Казахстана также отмечали обсуждение вопросов обороны и совместного участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, в которых казахстанские военные задействованы с 2014 года.

    Политолог Владимир Лепехин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что соглашение по редкоземельным металлам Казахстана и Британии ставит под угрозу казахстанский суверенитет.

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    7 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Маск оценил шутку Медведева

    Tекст: Антон Антонов

    Американского предпринимателя Илона Маска развеселила шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который с иронией предложил российскую помощь в разрешении конфликта миллиардера с Белым домом.

    Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.

    Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».

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    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

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    6 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных

    Депутат Дмитрук заявил о якобы личном приказе Зеленского не забирать погибших

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных вопреки достигнутым в Стамбуле договоренностям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных после договоренностей между российской и украинской делегациями в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, приказ последовал, несмотря на предложение о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших.

    Депутат уверен, что подобная политика может привести к вспышке гражданского гнева и даже спровоцировать гражданское противостояние внутри страны против действующей власти.

    Напомним, российская сторона планирует передать Киеву 6 тыс. тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    Владимир Зеленский отказался принять идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел и потребовал полного прекращения огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение России передать тысячи тел военных ВСУ оказалось неожиданным для Зеленского.

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    6 июня 2025, 13:32 • Новости дня
    Банк России снизил ключевую ставку до 20%
    Банк России снизил ключевую ставку до 20%
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 20%, объяснив решение изменением макроэкономических условий и необходимостью поддержки экономики.

    Центробанк принял решение понизить ключевую ставку на фоне продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

    В пресс-релизе регулятора отмечается, что текущее изменение связано с ослаблением инфляционного давления и необходимостью оказать поддержку экономике страны.

    ЦБ также подчеркнул, что будет и дальше внимательно следить за макроэкономическими показателями и при необходимости вновь скорректирует параметры политики.

    Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил поспорить «на десять щелчков» о снижении ключевой ставки Центробанком.

    В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила шансы на изменение ставки и подчеркнула необходимость длительной жесткой денежно-кредитной политики.

    Коментарии (35)
    6 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы не дали осуществиться террористическому акту с беспилотником на военном объекте в Рязанской области, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

    Бойцы Росгвардии охраняли военный объект, они вычислили злоумышленника, готовившего теракт с применением дрона, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

    В Крыму ранее задержали агента украинских спецслужб, который изготовил самодельную бомбу.

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    6 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    В Москве под вторым автомобилем нашли подозрительный предмет
    В Москве под вторым автомобилем нашли подозрительный предмет
    @ t.me/mash

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под днищем машины на Молодогвардейской улице в столице обнаружен подозрительный предмет, сообщил источник в оперативных службах.

    Место происшествия оцепили в целях безопасности, сказал собеседник ТАСС.

    Туда уже прибыли силовики, в том числе кинологи.

    До этого в пятницу в Москве из-под припаркованного автомобиля изъяли подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу.

    Коментарии (0)
    6 июня 2025, 18:32 • Новости дня
    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В РФ завершили регистрацию патента на уникальную систему, позволяющую запускать дроны прямо с будущей национальной космической станции.

    Россия зарегистрировала патент на новую технологию запуска дронов с космической станции, передает РИА «Новости».

    Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Он подчеркнул, что технология будет реализована на Российской орбитальной станции, запуск которой запланирован на 2030 год.

    Мантуров отметил, что новая платформа станет первой в мире космической станцией-дроном с роботизированными системами обслуживания. По его словам, модульная структура российской станции позволит поэтапно внедрять инновационные решения, включая технологию запуска дронов. Запатентованное решение создано для повышения эффективности эксплуатации орбитальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство одобрило выделение крупной суммы на расширение нацпроекта, чтобы добавить направления космической науки и атомной энергетики. Национальный космический проект в России включает создание сети из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

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    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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