Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с Олега Кана

Суд подтвердил взыскание более 358,7 млрд рублей с «крабового короля» Олега Кана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд России подтвердил взыскание более 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая известного бизнесмена Олега Кана, также именуемого «крабовым королем», сообщает РИА «Новости». Судья Владимир Попов вынес решение после изучения кассационных жалоб 17 ответчиков.

Судья Попов заявил, что не нашел оснований для передачи кассационных жалоб в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России. В результате судебные акты трех нижестоящих инстанций остаются в силе.

Как отмечается в определении суда, ответчики, включая Олега Кана, находились под контролем иностранных инвесторов и действовали с умыслом, нарушая законодательство. Их деятельность была признана стратегически важной для экономики России, а также наносящей вред водным биологическим ресурсам страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у «крабового короля» Олега Кана нашли долги на сумму 336 млрд рублей.

Защита Кана обжаловала приговор, назначивший ему 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке.

Суд ранее взыскал с «крабовых королей» Дальнего Востока миллиарды рублей.