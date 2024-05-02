Суд взыскал c «крабовых королей» Дальнего Востока миллиарды рублей

Суд взыскал с «крабового короля» Дремлюги и других бизнесменов 17,4 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Суд признал недействительными договоры между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками, которые закрепляли доли квот на вылов краба. Генпрокуратура также требовала обратить в счет частичного возмещения ущерба доли ответчиков в компаниях, но суд не удовлетворил это требование, передает РИА «Новости».

Адвокат одного из рыбопромышленников пообещал обжаловать данное решение суда.

Напомним, иск на 358,7 млрд рублей был подан Генпрокуратурой к 31 компании и 29 физическим лицам, включая Олега Кана и Дмитрия Дремлюгу. По данным ведомства, они задолжали казне сотни миллиардов рублей за незаконный вылов крабов на Дальнем Востоке. Кан был объявлен в розыск.

В апреле Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси, предприятия связаны с «крабовыми королями» Дмитрием Пашовым, Каном и Дремлюгой.

Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.

Защита утверждает, что Кан умер 14 февраля 2023 года. Представитель Генпрокуратуры заявил, что информация о смерти является инсценировкой.