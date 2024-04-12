Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.28 комментариев
Компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества
Росимущество получило в собственность компании дальневосточных рыбопромышленников по решению суда
Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси, предприятия связаны с «крабовыми королями» Дмитрием Пашовым, Олегом Каном и Дмитрием Дремлюгой, следует из данных ЕГРЮЛ.
Требования о передаче в государственную собственность компаний «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит» и «Городское эко такси» общей стоимостью 21,8 млрд рублей выдвинула Генпрокуратура, передает «Интерфакс».
Ранее Арбитражный суд Приморского края обязал ряд рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе «крабового короля» Олега Кана, выплатить государству 358,7 млрд рублей за незаконный вылов морепродуктов в регионе.
Напомним, иск на 358,7 млрд рублей был подан Генпрокуратурой к 31 компании и 29 физическим лицам, включая Олега Кана и Дмитрия Дремлюгу. По данным ведомства, они задолжали казне сотни миллиардов рублей за незаконный вылов крабов на Дальнем Востоке. Кан был объявлен в розыск.