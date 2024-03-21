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Генпрокуратура назвала данные о смерти «крабового короля» Кана инсценировкой
Генпрокуратура назвала данные о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой
Представитель Генпрокуратуры в ходе заседания Арбитражного суда заявил, что информация о смерти «крабового короля» Олега Кана, фигуранта дела о незаконном вылове крабов на сумму 358,7 млрд рублей, является инсценировкой.
Ранее, на заседании 20 марта, представитель ответчиков по делу сообщил о якобы смерти Кана 14 февраля 2023 года, ссылаясь на данные Федеральной нотариальной палаты. Однако Генпрокуратура не нашла подтверждения этой информации в ЗАГСах России.
«В отсутствии соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, расцениваем как инсценировку», – заявил представитель Генпрокуратуры. Он добавил, что справки, полученные из ЗАГСов Сахалинской области и Санкт-Петербурга, также не содержат информации о смерти Кана, передает РИА «Новости».
Защита Олега Кана не стала комментировать сообщения о его смерти, но заявила, что рассчитывает на его оправдание в суде.
Напомним, иск на 358,7 млрд рублей был подан Генпрокуратурой к 31 компании и 29 физическим лицам, включая Олега Кана и Дмитрия Дремлюгу. По данным ведомства, они задолжали казне сотни миллиардов рублей за незаконный вылов крабов на Дальнем Востоке. Кан был объявлен в розыск.