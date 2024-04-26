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«Крабовый король» Кан заочно приговорен к 17 годам колонии
За организацию в 2010 году убийства «крабовый король» Кан заочно приговорен к 17 годам колонии
Приморский краевой суд заочно приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.
Кроме того, после отбытия основного наказания предусмотрено ограничение свободы на год с возложением определенных обязанностей и ограничений.
Кан, которого называют «крабовым королем», скрылся от следствия за границей, передает РИА «Новости».
Он находится в международном розыске, передает ТАСС.
Кан полагал, что Пхиденко причастен к покушению на его жизнь. Исполнитель убийства до сих пор не найден. Киллер застрелил Пхиденко у ресторана «Три Богатыря».
Кан известен тем, что его компании вылавливали большую часть разрешенных к промыслу крабов в Дальневосточном бассейне. Живой краб экспортировался в Китай, по документам товар числился по одной стоимости, заниженной, а в Китае продавался по рыночной, пишет «Комсомольская правда».
В апреле Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси, предприятия связаны с «крабовыми королями» Дмитрием Пашовым, Олегом Каном и Дмитрием Дремлюгой.
Защита утверждает, что Кан умер 14 февраля 2023 года. Представитель Генпрокуратуры в ходе заседания Арбитражного суда в марте 2024 года заявил, что информация о смерти является инсценировкой.