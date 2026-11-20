И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Эксперт: У России и Таджикистана широкая повестка безопасности
Политолог Притчин: Москва и Душанбе объединяют усилия по профилактике терроризма
Россия и Таджикистан активно взаимодействуют в сфере безопасности. Ранее Москва помогала Душанбе в охране границы с Афганистаном, сейчас там по-прежнему находится крупнейшая за пределами страны военная база России. Одной из ключевых тем российско-таджикских отношений остается трудовая миграция. Она требует обсуждения на высшем уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Притчин. В пятницу в Душанбе состоялись переговоры Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
«В сфере безопасности у России и Таджикистана полное совпадение позиций и множество точек соприкосновения. Обе страны входят в общую оборонную систему на базе ОДКБ, связаны глубокими двусторонними соглашениями, а в республике размещена российская военная база», – сказал Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН.
«Это особенно важно с учетом нестабильности на южных рубежах Таджикистана. До середины 2000-х годов наши военные охраняли границу с Афганистаном, а сейчас широкая повестка сотрудничества дополняется совместной работой по профилактике терроризма, в том числе среди трудовых мигрантов», – отметил он.
По словам Притчина, вопрос трудовой миграции остается одной из ключевых тем в отношениях между Россией и Таджикистаном, а поэтому требует обсуждения между главами государств.
«Значительная часть переговоров между нашими странами посвящена экономике, и фундаментальным вопросом здесь остается трудовая миграция. Эта тема актуальна для российской стороны, однако для таджикской она стоит еще острее, ведь переводы работающих за рубежом граждан в отдельные годы достигают 50% ВВП республики», – подчеркнул эксперт.
«Эти деньги служат ключевой гарантией социальной стабильности в Таджикистане, поэтому для укрепления экономических связей такой вопрос, безусловно, необходимо обсуждать и на высшем уровне», – резюмировал Притчин.
Напомним, в Душанбе состоялись переговоры Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Главы государств обсудили развитие стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы. В частности, российский лидер обозначил успехи в развитии двусторонних экономических отношений.
«В прошлом году у нас рост товарооборота составил более 25%, а в этом году за девять месяцев – плюс почти 19%. Хороший темп», – заметил глава государства. Он также добавил, что в республике появляется все большее количество предприятий с российским капиталом, а с различными районами Таджикистана сотрудничают более 70 субъектов РФ. Путин также отметил, что Москва ценит усилия, предпринимаемые Душанбе по развитию русского языка.
Был затронут и аспект обеспечения безопасности: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры акцентировали важность присутствия в Таджикистане 201-й гвардейской военной базы. Она является крупнейшим армейским объектом России за ее пределами.
В свою очередь, Рахмон подчеркнул, что он искренне рад визиту Владимира Путина. «Россия – наш стратегический партнер и надежный союзник», – добавил он, напомнив, что именно Москва является главным торгово-экономическим партнером республики.