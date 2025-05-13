Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта, и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.
Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.
На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.
Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.